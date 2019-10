Softwarová kouzla nestačila. Google Pixel 4 v žebříčku DxO pokulhává za nejlepšími

Týden po premiéře Pixelu 4 zveřejnil francouzský DxO jeho fotorecenzi a jestli jste čekali útok Googlu na špičku populárního žebříčku, budete zklamaní. Ale rozhodně se vyplatí podívat se na dílčí výsledky.

Selfie kamera: 92 bodů. Stejně jako loňský Pixel 3. Tedy bez výrazného posunu. I když v testu je vidět, že se fotoaparát chová jinak, tedy nelze říct, že by Google lenošil a prostě jen použil loňský model.

Hlavní kamera: 112 bodů. Pro srovnání: současná špička (Huawei Mate 30 Pro) má 121 bodů. Za video dostal Pixel 101 bodů, tedy dokonce o bod více, než Huawei. O to více však ztrácí ve fotografii: 117 vs. 131 bodů. Pixel doplácí na absenci širokoúhlého objektivu, který DxO nedávno zapracoval do nové metodiky, ztrácí ale i v dalších disciplínách. Podrobné hodnocení fotografie obou mobilů jsme vedle sebe dali do galerie tohoto článku, podívejte se.

Google dokázal urvat první místo v žebříčku s jedinou čočkou na zádech Pixelu 2, když konkurenti začínali přidávat objektivy. Jeho síla byla v softwaru, který dokázal unikátní věci. Tam, kde na rozostření pozadí v portrétním režimu konkurenti používali data z více objektivů, poradil si Google s umělou inteligencí. Podobné to bylo s Pixelem 3. Třeba technologie Night Sight vzala dech nejen nám, ale evidentně i konkurentům, kteří během půl roku přišli s vlastními nočními režimy. Škoda jen, že tehdy ještě v DxO nebrali noční režim v úvahu. Na Pixel 3 zbyl jen „titul útěchy“ pro nejlépe fotící mobil s jednou čočkou.

Už loni bylo znát, že pouze jeden objektiv začíná být velkým hendikepem, a tak pro letošek Google konečně přidal. Bohužel jen zoom, i nadále chybí širokoúhlý objektiv, se kterým DxO počítá v nové metodice. Na tiskové konferenci Google ohromil schopností Pixelu 4 fotit hvězdy a celou Mléčnou dráhu a pochlubil se i řadou dalších triků. Odborníci se předháněli v komentářích o tom, jak se miniaturní optika ve fotoaparátech blíží hranici možného a další pokrok zajistí především „softwarová kouzla“.



Srovnání nočního režimu u Pixelu 3 (vlevo) proti Pixelu 4. Tohle ještě žádný telefon nevyfotil...

Ale kouzla Googlu nestačila. Ne že by byl DxO neomylný soudce s jediným možným a správným názorem (a rozhodně nelze říct, že by měl Pixel 4 slabý fotoaparát), ale konkurence je v žebříčku o pár bodů výše. Huawei, Samsung i OnePlus. Dá nám Google konečně příští rok kombo širokáč-normál-zoom? Ale kdo ví, kam se mobilní fotografie posune za tak dlouhou dobu…