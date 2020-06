Sonos má novou aplikaci, přidává zejména podporu pro Dolby Atmos

Aplikace Sonos 2 (zdarma pro Android a iOS) je jedinou možností, jak ovládat nejnovější reproduktory společnosti Sonos a to včetně Sonos Arc, Sonos Five a aktualizovaný Sonos Sub (3. generace). Přibylo nejen Dolby Atmos a vyšší zabezpečení, ale zlepšil se design aplikace pro ještě jednodušší používání.

Aplikace S2 podporuje všechna nová zařízení společnosti, včetně reproduktorů, jako jsou Sonos One nebo IKEA Symfonisk, což jsou reproduktory Sonosu brandované pro tento nábytkářský řetězec. Původní aplikaci Sonos (zdarma pro Android a iOS) můžete se stávajícími produkty nadále používat, jen už v ní nebudou přibývat nové funkce. Záplaty a opravy jsou však do budoucna ještě přislíbeny.

Pokud chcete přenést svůj systém na verzi S2, stačí stáhnout novou aplikaci, odstranit starou a software už se postará o zbytek, včetně veškerého nastavení oblíbených položek, služeb atd. Systémy sice nelze mezi sebou kombinovat, mohou ale vedle sebe existovat. Stačí rozdělit domácí systém na dvě domácnosti, které budou fungovat odděleně.