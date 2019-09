Sonos Move: Unikátní reproduktor doma reprezentuje, venku zvládne nástrahy přírody

Sonos na veletrhu IFA udělal nezvyklý krok. Vedl přes práh domácnosti – ven na terasu, do zahrady, ale klidně i dál, na pláž, kde je mokro a všudypřítomný písek.

Ale dost bylo metafor. Sonos, který se dosud zaměřoval na ozvučení domácnosti, představil reproduktor Sonos Move. Dokud je v dosahu domácí Wi-Fi, chová se jako kterýkoliv jiný produkt značky – můžete jej ovládat řadou mobilních aplikací nebo hlasovými povely (Google Assistant a Amazon Alexa), může být součástí multi room systému, umí si zvukem „osahat“ rozměry a tvar místnosti a podle toho upravit charakter zvuku atd.

Také jej ale můžete zvednout z jeho nabíjecí základny a odnést ven. Pro pohodlné přenášení je zde masivní madlo nenápadně skryté v zádech přístroje. Hudbu pošlete přes Bluetooth z mobilu (pro Sonos je to první produkt, který tuhle jinde samozřejmou věc umí).

Sonos se na veletrhu pochlubil unikátní konstrukcí reproduktoru, která musí vyhovět i venkovním podmínkám, takže se zásadně liší od sestav určených do interiérů, kde se dá pracovat s odrazem zvuku od zdí. Výškový měnič je umístěný v horní části přístroje, míří dolů do speciálně tvarované odrazné mušle a štěrbinou se zvuk dostává všemi směry ven. Masivní basový měnič míří dopředu, baterie je v podstavě. Mřížka je kovová, zužující se podstava je z odolného silikonu. Přímo na prezentaci jsme si mohli reproduktorem hodit o zem (i když to bylo jen nějakých 15 cm), v dalším demoboxu pršelo, v jiném se prášilo. Tohle všechno má Move ustát.



Sonos Move v plné kráse na berlínském veletrhu IFA. Vypadá, jako kdyby do obýváků patřil, ale stačí jej zvednout a odnést, dok je jen tenká plastová obroučka se dvěma kontakty.

Baterie vydrží až 10 hodin přehrávání, ale pokud zrovna hudba nehraje, reproduktor se částečně uspí, stále se však dá vzbudit bezdrátově. V takovém stavu vydrží až pět dní mimo dokovací stanici. Sonos Move půjde na český trh v druhé polovině září za 10 490 Kč.