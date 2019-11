Sony chystá nový mainstreamový fotočip. IMX686 dorazí do smartphonů příští rok

Až doposud byl 48MPx snímač Sony IMX586 vnímán mobilními výrobci jakýmsi měřítkem fotografické kvality, takže není divu, že se v mobilním světě stal velmi oblíbeným. A, byť se Sony na poli smartphonů příliš nedaří, v oblasti mobilních fotoaparátů je to úplně jiná písnička. Japonský výrobce připravuje fotočip IMX686, který by měl přinést vysokou fotografickou kvalitu i do segmentu 64MPx mobilních fotoaparátů.

Na videu níže se tak můžete podívat na první fotografie pořízené novým snímačem, Sony však bohužel nezveřejnilo fotky v plném rozlišení, takže je nijak blíže zkoumat nemůžeme. Je však trochu zvláštní, že Sony pro focení nepoužilo prototyp telefonu ale počítač, k němuž byla připojena PCB deska s fotoaparátem. Telefon, který ve videu uvidíte, je jen ilustrační maketou. Sony IMX686 se do prvních smartphonů dostane v průběhu příštího roku.

Sony ukázalo první fotky pořízené snímačem IMX686:

Zdroj Weibo