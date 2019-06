Sony chystá odlehčenou verzi Xperie 1. Přijde o 4K OLED panel, ale bude levnější

Sony v uplynulých dnech začalo na většině evropských trhů včetně toho českého prodávat vlajkový model Xperia 1. Jde o špičkově vybavený smartphone se 4K OLED HDR displejem a novým trojitým fotoaparátem připraveným ve spolupráci s fotografickou divizí Sony Alpha.

Telefon se prodává za 24 tisíc korun, což není málo – japonskému výrobci mezi Xperií 10 Plus za 11 tisíc a Xperií 1 za 24 tisíc chybí model v cenovém rozpětí okolo 15 až 18 tisíc korun. Tuto pozici sice zatím zastává loňská Xperia XZ3, ale ta nemá poměr stran displeje 21 : 9, což je letošní inovace takřka u všech modelů Sony.



Takhle by mohla vypadat odlehčená Xperia 1s/1v (Zdroj: sumahoinfo.com)

Cenově dostupnější vlajkovou lodí by se mohla stát Xperia 1s, případně Xperia 1v, která má být podle portálu playfuldroid.com představena 9. července v Japonsku. Telefon přijde o 4K OLED panel, místo něj dostane pravděpodobně Full HD+ IPS. Zachovat by si ale měl stejný trojitý fotoaparát a procesor Snapdragon 855. Zda by se mohla zatím nepředstavená novinka mohla dostat i na evropský trh, je v tuto chvíli předčasné spekulovat.