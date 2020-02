Sony cítí šanci. Novým špičkovým Xperiím dalo do výbavy vše, co si můžete přát

Sony v rámci dnešního živého přenosu uvedlo tři nové přírůstky do svého portfolia smartphonů Xperia. Zároveň také definitivně odhalilo, jaký způsob označování bude v následujících generacích používat. Podobně jako u svých fotoaparátů zkombinuje arabské i římské číslice. První bude značit umístění v portfoliu (čím nižší číslo, tím vyšší model), druhá potom nástupnickou generaci. Nové modely určené pro evropský trh mají název Sony Xperia 1 II a Sony Xperia 10 II, třetí představená Sony Xperia Pro se u nás prodávat nebude.

Sony Xperia 1 II

Xperia 1 II je novou vlajkovou lodí výrobce a zároveň prvním 5G modelem v jeho portfoliu. Kromě vylepšené konektivity přináší telefon několik inovací do oblasti multimédií, zejména displeje, zvuku a fotoaparátu. Na telefonu by se tak měla víc než kdy dřív zrcadlit prohlubující se spolupráce s fotoaparátovou a televizní sekcí, s nimiž je ta mobilní v rámci nové struktury Sony součástí stejné divize.

Hlavní charakteristikou zůstává protáhlý 6,5palcový AMOLED displej s již tradičním 4K rozlišením a poměrem stran 21 : 9. Sony uvádí, že obsahuje technologii eliminující rozmazání obrazu, která odpovídá obnovovací frekvenci 90 Hz. Kvitujeme, že výrobce ani letos nepodlehl trendu ošklivých výřezů nebo ne o moc lépe vypadajících průstřelů a prostě zachoval decentní okraje nad a pod displejem. Čtečka otisků se nachází přímo ve spodní části panelu.

Design je čistý, minimalistický, konzervativní a jasně v něm najdete rukopis Sony. Kovový rám telefonu doplňují rovná skleněná záda i displejová část, obojí kryté sklem Gorilla Glass 6. Klasikou, které se nevzdá, zůstává pro japonského výrobce odolnost proti vodě a prachu (IP65/68), samostatné tlačítko spouště fotoaparátu a příjemným překvapením je návrat 3,5mm jacku, od kterého v posledních letech dávají postupně všichni ruce pryč.

Sony posílilo kapacitu baterie na 4 000 mAh, samozřejmostí je rychlé kabelové dobíjení a výrobce přidává poprvé i bezdrátové dobíjení Qi, což je vzhledem ke konkurenci už naprostá nutnost. Výkon zařízení dodá nejvýkonnější procesor současnosti Snapdragon 865 s integrovaným 5G modemem Snapdragon X55 přímo na čipsetu. V rámci 5G budou podporována pouze nižší frekvenční pásma pod 6 GHz. Obří výkon doplní ještě 8 GB operační paměti a vnitřní úložiště 256 GB.

Hlavní hvězdou zařízení má být zadní trojitý fotoaparát v sestavě 12 + 12 + 12 Mpx s primárním (24 mm), širokoúhlým (16 mm) a teleskopickým (70 mm) objektivem pro 3× optický zoom. Čočky poprvé dodává firma Zeiss. Nechybí optická i elektronická stabilizace obrazu. Hlavní vylepšení spočívá v kontinuálním přeostřování až 60× za sekundu a ve sledování objektu a sériovém pořizování až 20 snímků za sekundu, což jsou technologie převzaté z fotoaparátů Sony Alpha. To následně umožní vybrat tu nejlepší fotku zachycující například pohyb dětí nebo sport.

Pro natáčení videa lze vedle klasické aplikace fotoaparátu použít i specializovanou aplikaci Cinematography Pro. Ta nově podporuje 2K rozlišení v HDR10 režimu pro až 120 snímků za sekundu s využitím ve zpomalených záběrech. U 4K HDR formátu 21 : 9 je podporováno snímkování 24, 25, 30 nebo 60 fps. K dispozici jsou funkce jako dotekové automatické ostření, manuální ovládání měření expozice a vylepšené nastavení bílé. Pro lepší zaznamenání zvukové stopy slouží inteligentní technologie filtrování větru.

Další kapitolou je zvuk. Sony vrací do hry 3,5mm jack a i u něj se chlubí zvukovou kvalitou Hi-Res Audio. Pro fajnšmekry je určeno hardwarové dekódování 360 Reality Audio, což využijí u poslechu hudby z Tidalu. K dispozici pro hlasitý poslech jsou stereo reproduktory a nechybí ani podpora bezdrátového poslechu včetně vlastního kodeku LDAC. Nová technologie DSEE Ultimate využívá umělé inteligence k automatickému zlepšení frekvence zvuku a přenosové rychlosti v reálném čase. Funguje u poslechu do kabelových i bezdrátových sluchátek, a to z přehrávače telefonu i ze streamovacích hudebních služeb.

Sony Xperia 1 II katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 7,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 2 160 × 5 040, 844 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Sony Xperia 10 II

Letos už v jediné velikosti, ale o to univerzálnější přichází model střední třídy Sony Xperia 10 II. Jeho tělo je opět kryto odolným sklem Gorilla Glass 6 a telefon splňuje normu odolnosti IP65/68, od čehož Sony ve středním segmentu v posledních letech upouštělo, nyní odolnost vrací do hry. Telefon přitom bude patřit k poměrně lehkým, váží 150 gramů.