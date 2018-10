Sony ještě víc ořeže rámečky a vrátí čtečku na bok. Takhle by mohla vypadat Xperia XA3 Ultra

Sony v uplynulých dnech začalo na českém trhu prodávat vlajkový model Xperia XZ3 a už nyní se v jeho laboratořích pracuje na dalších smartphonech. Poměrně úspěšná je u Sony jeho modelová řada XA, jejíž zástupci spadají do střední třídy. I v tomto segmentu se u Sony dočkáme novinek – modelů nazvaných nejpravděpodobněji Xperia XA3 a XA3 Ultra.

Možnou podobu kompaktnějšího sourozence už známe, nyní se díky renderům portálu MySmartPrice můžeme podívat i na větší XA3 Ultra. Zařízení má mít displej se 6,5palcovou úhlopříčkou a Full HD+ rozlišením v širokoúhlém formátu 18 : 9. Všimněte si výrazně zúženého čela a brady, boční rámečky nejsou viditelné vůbec.

Sony by se u Xperie XA3 Ultra mohlo vrátit k umístění čtečky otisků do bočního tlačítka, což je jedna z nejkomfortnějších pozic pro čtečku vůbec. Otázkou ovšem je, jak to půjde dohromady právě s minimálními bočními rámečky – dosud tato kombinace byla pro inženýry problém. Ploška nejspíš nebude fungovat zároveň jako tlačítko a nebude tedy vyžadovat takovou hloubku jako promačkávací čtečka.

Telefon má dále obsahovat duální hlavní fotoaparát s mírně vystouplými čočkami, USB-C konektor a naštěstí také zachovaný 3,5mm jack na horní hraně. Srdcem bude nejspíš procesor Snapdragon 660 doplněný 4 GB RAM a 64GB vnitřním úložištěm. Model Xperia XA3 Ultra by měl být společně s menší verzí XA3 uveden už na lednovém veletrhu CES 2019 v Las Vegas.