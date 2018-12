Sony má Assistanta ve sluchátkách. Až ho Google naučí česky, bude to skvělá hračka!

Sluchátka Sony s aktivním potlačením okolního hluku už delší dobu mají nezastupitelné místo v mé osobní gadgetové flotile a do letadla nebo vlaku už bych nevlezl bez nich. Mám starší model MDR-1000X, takže když se ze Sony ozvali s nabídkou otestovat o dvě generace novější model Sony WH-1000XM3, neváhal jsem ani sekundu.

Evoluce proběhla v několika oblastech. Sluchátka mají USB-C konektor, což se bude líbit těm, kdo už i s telefonem přešli z pomalu stárnoucího microUSB. Náušníky jsou měkčí, pohodlnější, ještě lépe izolují od okolí. Sony tvrdí, že nový procesor pro odstranění okolního je čtyřikrát výkonnější. Nemám cvičené uši jako kolegové z AVmanie, ale tenhle rozdíl slyším a je opravdu znatelný. S novým analogovým zesilovačem se zlepšila i kvalita zvukového výstupu, projev je plnější, dynamičtější.

Výdrž baterie poskočila už u druhé generace, ta třetí udává až 30 hodin v noise cancelling režimu. Ze světa mobilů sluchátka převzala módu rychlého nabíjení, takže za 10 minut je nabijete na 5 hodin provozu (s dostatečně výkonnou nabíječkou).

Mluvte na svá sluchátka

A teď novinka, nad kterou poskočí srdce každého technologického hračičky. Podpora hlasového asistenta/umělé inteligence Google Assistant. Stáhnete si aplikaci Sony Headphones Connect a v ní můžete (mimo jiné) změnit funkci druhého tlačítka – v základním nastavení přepíná režimy potlačení hluku, vy jej můžete přemapovat právě na Assistanta.



Obejdete se i bez ní, ale pár užitečných nástrojů v aplikaci najdete. Skvělá je třeba možnost deaktivovat automatické vypínání sluchátek. To se hodí v letadle, když nechcete hudbu, odpojíte mobil, ale noise cancelling zůstane.

Funguje to pak jednoduše. Jedno stisknutí – sluchátka vám přečtou notifikace. Stisknout a podržet – dokud držíte, tak sluchátka poslouchají dotaz/povel. Skvělé je to třeba na komandování Spotify. A pak jsou tu situace, kdy se Assistant ozve sám od sebe – typicky vám řekne, že jste dostali zprávu, od koho je a vyzve vás, že pokud chcete přečíst její obsah, stačí stisknout tlačítko. Na další stisknutí a podržení můžete nadiktovat odpověď. Skvělé!

...celé to má jen jednu komplikaci. Google Assistant neumí česky. Částečně to obejdete tak, že telefon přepnete do Angličtiny (či jiného podporovaného jazyka) a na Assistanta budete mluvit anglicky. Problém ale nastává s příchozí zprávou v češtině. Systém se ji snaží přečíst anglicky, takže ve výsledku horko-těžko rozumíte každé třetí slovo. Tohle prostě vyřeší až plná podpora Assistanta ze strany Googlu. Dočkat bychom se měli někdy na jaře 2019.

Sluchátka Sony WH-1000XM3 stojí nemalých 9 990 Kč. Jsou skvělá sama o sobě, ale podpora Google Assistanta jim přidá zajímavou a užitečnou dimenzi navíc.

Kolegové z AVmanie vzali sluchátka před kameru: