Sony Mobile zažilo velmi špatný kvartál. Prodalo nejméně smartphonů v historii

Společnost Sony Corporation zveřejnila hospodářské výsledky za třetí kalendářní čtvrtletí 2018. Zatímco celá korporace meziročně navýšila tržby a skončila v provozním zisku 239,5 miliardy jenů (cca 48,5 miliardy korun), mobilní divize byla černým Petrem celé firmy a jako jediná ukončila kvartál v červených číslech.



Kvartální výsledovka je nemilosrdná. Mobilní divize je největší zátěží pro Sony

Sony Mobile poklesly meziročně tržby téměř o třetinu, a to vinou nižších prodejů v regionech Evropy, Latinské Ameriky a Blízkého východu. Na prohloubení ztráty na 29,8 miliardy jenů (cca 6 miliard korun) se zčásti podílely jednorázové odpisy dlouhodobého majetku, ale velkou část zátěže nese právě pokles tržeb. Sony prodalo během července až září celosvětově pouze 1,6 milionu smartphonů, což je podle statistik portálu Xperiablog.net nejméně za celou dobu prodeje smartphonů pod značkou Sony a dokonce i dříve Sony Ericsson.



Sony Mobile snížila výhled na pouhých 7 milionů smartphonů prodaných za rok 2018

Mobilní divizi Sony tedy do budoucna rozhodně nečekají radostné časy. Na úrovni korporace se údajně hovoří o dalších škrtech a zefektivnění výroby, které by mělo proběhnout do roku 2020. Zda se Sony se smartphony stáhne z dalších trhů, není v tuto chvíli známo. Doposud působí globálně a činnost již začala omezovat na některých trzích Afriky a Blízkého východu.

Dokáže aktuální Xperia XZ3 zvrátit nepříznivý stav mobilní divize Sony?