Sony představilo nový fotosnímač pro smartphony. Nabídne rozlišení 48 MPx

Sony je již několik let jedním z hlavních dodavatelů fotosnímačů pro smartphony různých výrobců. A proto zbystřete. Japonský výrobce dnes oznámil nový CMOS snímač IMX586, který má posunout hranici mobilního focení zase o něco výše. Podle výrobce používá nový snímač 0,8μm pixely, takže se se do 1/2" těla podařilo dostat až 48 MPx.

Co do počtu pixelů konkuruje nový snímač výkonným SRL fotoaparátům, čekat od něj máme ostré fotografie s vysokým rozlišením, které mají mít povedené barevné prokreslení. Sony přímo do obrazového čipu přidalo technologie pro řízení expozice a pro zpracování signálů, což umožňuje až čtyřnásobně lepší dynamický rozsah, a to v reálném čase.

IMX586 používá Bayerovou masku, která se skládá ze tří druhů samostatných filtrů. Každý z nich přitom propouští jen světlo jedné vlnové délky - červené, modré nebo zelené. Sony používá pro jednotlivá světla matici pixelů 2 × 2, což umožňuje za dobrého osvětlení fotit s výrazně větší citlivostí. A pokud bude snímač fotit v noci, je signál slučován ze čtyř přilehlých pixelů. Maximální rozlišení snímků tedy bude „pouze“ 12 MPx, mají však být daleko více prosvětleny, šum má být navíc výrazně redukován.

Sony začalo nedávno prodávat modely XZ2 a XZ2 Compact:

Snímač zvládne nahrávat ve 4K rozlišení až s 90 FPS, u zpomalených videí (240 FPS) je k dispozici maximálně Full HD. Vzorky IMX586 se k jednotlivým výrobcům dostanou v průběhu září, cena jednoho vzorku je podle tiskové zprávy Sony v přepočtu zhruba 600 Kč. První smartphony osazené fotočipem Sony IMX586 by se mohly na trhu objevit již zkraje roku 2019.

Zdroj Sony