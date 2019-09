Sony představilo nový model Xperia 5. Ale asi ne způsobem, jakým původně chtělo

Sony má za sebou nechtěnou premiéru nového smartphonu Xperia 5. Tisková konference v rámci veletrhu IFA se sice koná až ve čtvrtek 5. září 2019 ve 13 hodin, ale jméno a podobu novinky zná svět už nyní. A to díky zkoušce živého přenosu, který Sony z keynote bude vysílat.

Výrobce už dříve na svém blogu avizoval, že bude konferenci streamovat a dokonce dopředu uvedl konkrétní odkaz na video. Asi netušil, že si ho někdo „naladí“ tak moc dopředu, a tím pádem může zaznamenat veškerý zde vysílaný obraz. Přesně to udělal a následně na Twitteru zveřejnil David Baptista da Silva.

The Xperia 5 (the rumoured "Xperia 2") will be available in Europe in October. Pre-orders start next week.

Still oversized.

Has full wireless DualShock 4 support, exclusive for Xperias 1 and 5.

Comes in black, blue, white and magenta.



cc. @XperiaBlog pic.twitter.com/ebuUJ3awUa