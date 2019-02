Sony prodalo méně než 2 miliony smartphonů, mobilní divize opět ve ztrátě

Společnost Sony Corporation zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2018. Jako celek si firma vedla slušně – i přes mírně klesající tržby na 2,402 bilionu jenů (cca 491 miliard korun) se podařilo meziročně navýšit zisk na 377 miliard jenů (cca 77 miliard korun). Mobilní divizi se nicméně opět nedařilo a jako jediná ze všech firemních sekcí skončila ve ztrátě.



Hospodaření Sony Corporation za 4Q 2018 podle jednotlivých divizí – Sony Mobile skončila jako jediná ve ztrátě (Zdroj: Sony)

V posledních obdobích se mobilní divizi ani přes provedenou restrukturalizaci a redukci nákladů nedaří držet alespoň na nule. Ztráta za měsíce říjen až prosinec dosháhla 15,5 miliardy jenů (cca 3,17 miliardy korun). Příčinou jsou stále klesající prodeje – ve sledovaném kvartálu se prodalo pouze 1,8 milionu smartphonů, což je podle statistik portálu XperiaBlog.net druhý nejhorší výsledek od roku 2010.



Ani výhled na následující období nevěští lepší časy pro mobilní divizi – prodeje na všech klíčových trzích mají nadále klesat (Zdroj: Sony)

Sony nyní podobně jako další menší výrobci musí přečkat mezidobí do příchodu 5G a doufat, že zachytí nástup nové generace technologií. Na tento okamžik ale budou čekat i ostatní hráči, a tak musí výrobce nabídnout něco navíc. V případě Sony by se nabízely díky produkci vlastních senzorů inovace v oblasti fotoaparátu, zde ale Sony stále nestačí na úplnou špičku. Uvidíme, co nabídne připravovaná Xperia XZ4, kterou japonský výrobce představí na veletrhu MWC.