Sony prodalo necelé 3 miliony mobilů. Jejich výrobu ale kvůli 5G nevzdá

Sony patří mezi tradiční výrobce mobilů a jeho přítomnost na evropském i domovském japonském trhu je stále velmi dobře patrná, ačkoli i zde podíly prodejů pozvolna klesají. Podle pravidelně zveřejňovaných kvartálních výsledků prodalo Sony za leden až březen letošního roku pouze 2,7 milionu kusů chytrých telefonů, což je podle dlouhodobě vedených statistik portálem XperiaBlog.net nejméně od roku 2010.



Hospodářské výsledky jednotlivých divizí Sony Corporation za 1Q 2018

Celkově se společnosti Sony Corporation finančně dařilo. Firma za první kvartál vykázala tříprocentní růst tržeb na 18 miliard amerických dolarů, k nimž největší částkou přispěla herní a filmová divize, společně s finančním podnikáním Sony, které je v korporaci nejziskovější. Jako celek skončila korporace v provozním zisku 205 milionů dolarů.



Hospodaření mobilní divize Sony Mobile za poslední fiskální rok

Mobilní divize se po několika kvartálech slabé ziskovosti propadla opět do ztráty ve výši 412 milionů dolarů. Nabízí se tak otázka, zda se Sony vůbec vyplatí svoji nejprodělečnější divizi udržovat při životě. Odpověď dává finanční ředitel Hiroki Totoki, podle kterého společnost vidí velkou příležitost v přicházející technologii 5G. V ní se chce Sony výrazněji prosadit a zakomponovat všechny své produkty a technologie do cloudu založeném právě na 5G. A bez smartphonů, které jsou nejdůležitější osobní elektronikou, by to nešlo.

Nejvyšším smartphonem Sony je aktuálně XZ2 Premium: