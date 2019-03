Sony restrukturalizuje. Mobilní divize se sloučí s fotoaparáty a televizory

Mobilní divizi Sony se několik let hospodářsky příliš nedaří. Zatímco ještě před několika lety dokázala podnikání držet v mírném zisku nebo alespoň na nule, s přiostřující se konkurencí v posledních dvou letech se divize Sony Mobile často propadá do červených čísel, a to je pro mateřskou korporaci Sony neudržitelný trend.

Dobrou zprávou je, že firma divizi nezruší bez náhrady. Jak už různí zástupci Sony několikrát deklarovali, smartphony jsou rozhodně byznys, ve kterém chtějí zůstat. A tak se firma rozhodla pro restrukturalizaci divizí. Smartphony se zařadí do jednoho domu po bok fototechnice a televizorů. Přitom displeje a fotoaparát jsou jedny z nejpodstatnějších komponent v mobilu.

Divize bude sdílet technologie

Podle tiskového vyjádření Sony vstoupí nová struktura v platnost od 1. dubna 2019. Mobilní divize (MC), fotografická divize (IP&S) a divize televizní a zvukové techniky (HE&S) vytvoří jedinou divizi nazvanou Elektronika – produkty a řešení (EP&S). Ředitelem se stane dosavadní šéf fotoaparátů Shigeki Ishizuka, jeho zástupcem bude dosavadní šéf televizní divize Ichiro Takagi.

Sony si od sjednocení slibuje užší spolupráci při vývoji nových produktů, efektivnější sdílení technologií i pracovních sil, než v případě tří dosud samostatných divizí. Někteří analytici naproti tomu namítají, že Sony tak chce prodělečnost mobilního byznysu maskovat za televize, sluchátka a fotoaparáty, což se nemusí líbit ani akcionářům. Zatím je ale předčasné soudit, jak nově vzniklá divize bude prosperovat.

Prvním novým modelem vydaným spojenou divizí bude Xperia 1: