Sony rozdává dárky i k nákupu starších Xperií. Těšit se můžete na sluchátka a reproduktor

V pondělí odstartovaly předobjednávky nových Xperií XZ2 a XZ2 Compact doprovázené akcí se špičkovými bezdrátovými sluchátky Sony (psali jsme zde). Od japonského výrobce to ale není jediný dárek, který k nákupu Xperií můžete získat. Sony nyní akci rozšiřuje také na starší vlajkové modely Xperia XZ Premium, XZ1 a XZ1 Compact.

Opět bude rozdávat audio příslušenství – tentokrát ke každému modelu jiný druh. Při koupi Xperia XZ1 Compact mohou zákazníci získat lehká bezdrátová sluchátka s krčním límcem XB70BT v hodnotě 2 499 Kč. K Xperii XZ1 Dual výrobce nabídne bezdrátová sluchátka na uši ZX330BT v hodnotě 2 249 Kč a v případě nákupu Xperia XZ Premium získá majitel navíc přenosný bezdrátový voděodolný reproduktor XB20 v hodnotě 1 699 Kč.

Uvedená akce platí do vyčerpání zásob a vztahuje se na nákupy u prodejců: Alza.cz a.s. (alza.cz), CZC.cz s.r.o., Electro World s.r.o., ELVIA-PRO spol. s.r.o., EURONICS ČR, a.s., Internet Mall, a.s., Mironet.cz a.s., MOBIL POHOTOVOST s.r.o., SETOS spol. s.r.o., Smarty CZ a.s., T.S.BOHEMIA a.s., K + B EXPERT. V případě nákupu Xperia XZ Premium Dual, získají zákazníci odměnu i u prodejce DATART INTERNATIONAL, a.s.

Podívejte se, jak umí smartphony Sony natáčet ultra zpomalené video: