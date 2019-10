Sony rozšiřuje podporu Remote Play. Ke streamování her můžete mít skoro jakýkoli Android

Sony rozšiřuje podporu přístupu PS4 Remote Play na další zařízení. Dosud byla funkce dálkového hraní u mobilních zařízení vyhrazena exkluzivně pro smartphony Xperia a zařízení Applu. Sony nyní uvolňuje aplikaci také pro další Androidy ostatních značek. Stačí verze Lollipop 5.0 a novější, uvádí portál XDA Developers.

Novou funkci do dalších androidových zařízení zpřístupní aktualizace softwaru 7.00 pro konzole. Do smartphonu nebo tabletu pak bude stačit nainstalovat aplikaci PS4 Remote Play. Už nyní někteří hráči dálkový přístup používali i vedle zařízení Applu a Xperií, to ale vyžadovalo instalaci neoficiální aplikace mimo market a tudíž vznik potenciálního bezpečnostního rizika.



Řešení pro streamování her z PS4 do mobilu představilo Sony už před pěti lety pro tehdejší vlajkovou loď Xperia Z3. Nyní tuto možnost budou i mít i smartphony jiných značek

Aktualizace Remote Play přinese lepší komfort také uživatelům iPadů a iPhonů – ovládací panely pro hraní se budou zobrazovat po celou dobu a bude možné zamknout orientaci displeje. Bezdrátový ovladač DualShock 4 bude přes Bluetooth možné použít s Androidy, iPady, iPhony a Macy. Je ale třeba používat zařízení s nejnovějšími verzemi systémů (Android 10, iOS 13, iPadOS 13, resp. macOS Catalina).