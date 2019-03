Sony servíruje japonské nudle. K čemu je dobrý displej s poměrem stran 21:9?

U novodobých smartphonů až donedávna platil za neměnný standard poměr stran displeje 16:9. Android prostě nedovolil nic jiného a výrobci maximálně přidali pruh o pár pixelech, ve kterém byla ovládací tlačítka.

Situace se změnila v roce 2017, kdy se výrobci začali snažit o minimalizaci okrajů a zvětšování plochy, aniž by se to podepsalo na celkové velikosti zařízení. Jako ideální se z tohoto pohledu ukázal poměr 18:9.

Sony se ovšem na letošním MWC 2019 rozhodlo, že ani 18:9 nestačí. I vzhledem ke svým aktivitám okolo filmu chce Sony do smartphonů přenést tzv. „cinematickou zkušenost“. To znamená ještě podlouhlejší obraz ve formátu 21:9. První smartphony s takovou „nudlí“ jsou Xperia 1, Xperia 10 a 10 Plus.

K čemu je to dobré? Jaké jsou výhody a nevýhody?