Sony údajně pracuje na skládacím tabletu. V minulosti už jeden mělo

Vrátí se Sony k produkci tabletů, které firma zařízla posledním modelem Xperia Tablet Z4 v roce 2015? A bude nový tablet uvedený po několikaleté pauze skládací? I takový už firma v minulosti měla – vzpomeňte na tehdy exotický Sony Tablet P z roku 2011, který se dal přeložit a zavřít podobně jako pouzdro na brýle.

Tehdy samozřejmě nešlo o konstrukci, jejíž součástí by byl ohebný displej. Šlo zkrátka o dva samostatné displeje, takže v rozloženém stavu byla uprostřed zobrazovací plochy černá lišta. V budoucnu by Sony ovšem mohlo přijít s flexibilním panelem na tabletu. Naznačuje to ve svém Tweetu redaktor německého portálu Allaboutsamsung.de Max J.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd — Max J. (@Samsung_News_) 6. července 2019

Podle něj Sony zkouší prototyp, jenž používá výsuvný rolovací displej. Ten má údajně dodávat korejské LG. Zbytek parametrů není příliš zajímavý zejména s ohledem na to, že se finální specifikace může úplně lišit. Pokud by se Sony pro sériovou výrobu tabletu opravdu rozhodlo, dají se očekávat ty nejšpičkovější dostupné komponenty. Jestliže vše půjde podle odhadů, tablet by mohl být uveden na přelomu let 2019 a 2020 – tedy patrně na lednovém veletrhu CES.