Sony vysvětluje odstranění 3,5mm jacku jako úlitbu designu. Aneb někdy je mlčeti zlato

Sony se jako jeden z mála výrobců na svém blogu vyjadřuje k tomu, proč na nové řadě modelů Xperia XZ2 vypustil analogový 3,5mm konektor, zvaný též někdy jako „jack“. Hlavním důvodem má být změna designu zařízení, jehož čistotu by údajně známá zdířka narušovala.

To je samozřejmě diskutabilní – určitě zde nešlo o problém s nízkou tloušťkou rámečku, kvůli které by se konektor fyzicky do těla nevešel. Zda by dírka zkazila dojem z nového designového směru „Ambient Flow“, který vypadá jako vanička, si tak úplně nemyslíme, ale Sony to může vidět jinak.

Jako další důvod Sony uvádí všeobecný tržní odklon od kabelových řešení k těm bezdrátovým. U připojení k internetu přes Wi-Fi namísto kabelu je to jistě pravda, ale u poslechu do sluchátek to tak úplně neplatí. Větší část prodávaných sluchátek je stále kabelových, a to nejen kvůli obecně lepší zvukové kvalitě, ale zejména nižší ceně.

Sony samozřejmě chválíme za otevřenost vůči svým fanouškům a zákazníkům, ale v tomto případě asi odstranění jacku nijak zdůvodňovat ani nemuselo. Mlčky tak činí ostatní výrobci a zřejmě jde opravdu o trend, na který si dříve nebo později budeme muset všichni zvyknout.

Sony Xperia XZ2 na produktovém videu: