Sony WF-1000X: osvoboďte se od drátů i okolního hluku [vyzkoušeno]

Sony na letošním veletrhu IFA v Berlíně uvedlo prémiový model kompletně bezdrátových sluchátek Sony WF-1000X. Headset je mimo jiné odpovědí na podobně koncipovaná sluchátka Apple AirPods a zároveň sleduje trend všudypřítomného odstraňování kabelů. Jako bonus proti konkurenci přidává funkci aktivního potlačení hluku.

V současnosti používáme bezdrátové připojení k internetu a dokonce i bezdrátové dobíjení baterie. Bezdrátový poslech hudby je v tomto kontextu už několik let poměrně běžnou disciplínou, ještě nikdy u Sony nebylo ale levé a pravé sluchátko fyzicky vzájemně oddělené. To mění až nový headset WF-1000X.

150 minut radosti

Sluchátka jsou dvě samostatné mušle, které připomínají v minulosti oblíbené bondovky (tzn. mono Bluetooth sluchátko pro vyřizování hovorů). Vzájemně jsou samozřejmě synchronizována, aby například v jednom nebyl zvuk oproti druhému opožděn. Levé sluchátko je Master, pravé Slave, což znamená, že levé můžete teoreticky použít i samostatně (ale proč byste to dělali).



Krabička je přenosným pouzdrem a zároveň dobíjecí stanicí

Domovem pro sluchátka je uzavíratelné pouzdro – subtilní plastová krabička, do které se mušličky uloží a kde se také nabíjejí. Díky chytrým čidlům sluchátka poznají, že jste je vyjmuli a automaticky se zapnou zrovna akorát, než si je nasadíte do ucha. Není nutné ani mačkat zapínací tlačítko. A funguje to i naopak, po vyjmutí se po chvíli vypnou.



Sluchátka mají elegantní design, každé váží pouze 7 gramů

Design krabičky je povedený, ale líbil by se nám trochu hodnotnější materiál než obyčejný plast. To samotné mušle kombinují hladký kov a plast a vypadají opravdu elegantně. Každá váží pouhých 7 gramů, což mnohé napoví o velikosti vestavěných minibaterií. Ty jsou opravdu maličké, a tak sluchátka při průměrné hlasitosti přehrávání vydrží hrát jen zhruba 2,5 hodiny.



Teprve při položení do dlaně vidíme, jak jsou sluchátka maličká

Poté je musíte uložit opět do pouzdra, kde se opět nabijí. Takto se dá energie doplnit zhruba třikrát, potom už je nutné pomocí microUSB kabelu dobít i pouzdro. Sluchátka se do něj zacvaknou a jako důkaz o zahájeném dobíjení se na každém rozsvítí LED dioda. Pro dobití do plné kapacity je nutné mušle v krabičce ponechat alespoň půldruhé hodiny, což může být trochu limitující.

Drží a nevypadnou

Ergonomicky jsou sluchátka provedena opravdu skvěle. Nejen že si můžete velikost trnu přizpůsobit pomocí 7 párů různě objemných silikonových nástavců, ale sluchátko má ještě oporu ve zvukovodu pomocí měkké opěrky, kterou v případě nepotřebnosti sundat. Výsledkem je, že sluchátka v uších sedí opravdu precizně a nevypadnou ani když prudce zatřepete hlavou. Zároveň jsou pohodlná a lehoučká, takže netlačí ani po dvouhodinovém poslechu.



Krabička má pěkný design, jen škoda že je plastová

Sluchátka se s mobilem spojí pomocí Bluetooth, párování usnadňuje NFC, které je přítomno v dobíjecím krabičkovém pouzdře. Anglický hlas v levém sluchátku potom nahlásí stav o připojeném zařízení („Bluetooth is connected“). Ten samý hlas oznámí i zapnutí/vypnutí zařízení („Power On/Off“). Škoda že neupozorní na blížící se vybití baterie a rovnou sluchátka vypne.



Každé sluchátko obsahuje mikrofon na vnější straně pro zjišťování okolních ruchů

Tlačítko na pravém špuntíku slouží k pauzování a znovuspuštění hudby, přijetí/ukončení hovoru, vícenásobným stiskem posouvá píseň vpřed nebo na začátek. Tlačítko na levém sluchátku přepíná na režim potlačení okolního hluku a ambientní mód. Tlačítka jsou sice titěrná, ale poměrně vystouplá, takže se dobře nahmatávají.

Okolní hluk nepustí

O zvuk se starají 6mm měniče, což je na takto titěrná sluchátka úctyhodná velikost. Sluchátka hrají dostatečně hlasitě a mají vyvážené podání všech částí zvukového spektra. Dokonce ani na maximální hlasitost nedochází k praskání hloubek nebo skřípění výšek. Uživatelé zvyklí na barvitější podání basů u sluchátek Sony řady Extrabass budou možná hloubky považovat za plytké, ale vzhledem k velikosti jsou i basy dostatečné.



Pro nabití se sluchátka vloží do pouzdra, kde se připnou na magnetické piny

Aktivovaná funkce potlačení okolního hluku ještě lépe izoluje poslech od světa kolem, ale u těchto špuntů díky jejich výbornému utěsnění zvukovodu je i v běžném režimu rušení okolím minimální. Naopak, i když se snažíte o propustnost vybraných frekvencí (např. hlas, nebo ruch z ulice) pomocí ambientního módu, mnoho vnějšího zvuku k vám stejně neprojde. Takže až budete na někoho mluvit, raději si sluchátka vyndejte, pokud nechcete řvát jako strýc Pepin z Postřižin.



V balení najdete mnoho vyměnitelných nástavců a také dobíjecí microUSB kabel

K nastavení zvukových profilů sluchátek a ekvalizéru slouží aplikace Sony Headphones Connect. Ovládání hlasitosti je k dispozici jednak v hudebním přehrávači telefonu a potom ještě v rámci další vlastní aplikace Sony Music Center. Protože sluchátka nemají mechanické regulátory hlasitosti, je potřeba nastavit hladinu v aplikaci. Škoda, že Sony všechny funkce alespoň nesloučilo do jedné.



Sluchátka se ovládají pomocí dvou různých aplikací, což není zrovna komfortní

Překvapení bez drátů

Sluchátka pracují se zařízeními s Androidem (zvukový formát SBC) a iOS (formát AAC). Kvalitnější kodeky aptX nebo LDAC bohužel nejsou podporovány, takže přenos přes „obyčejný“ Bluetooth trochu utrpí v komprimaci dat. O co se naopak nemusíte obávat, když se se sluchátky trochu vzdálíte od zdroje. Díky vestavěným anténkám je citlivost na signál dobrá a sluchátka fungovala občas i na větší vzdálenost než udávaných 10 metrů od mobilu.

Celkově jsou sluchátka Sony WF-1000X velmi příjemným překvapením. Jsou pěkná na pohled, dobře drží v uších a nadprůměrně dobře hrají. Potlačení okolního hluku je příjemným bonusem, ale nikoli klíčovou funkcí. Slabinou je krátká výdrž na baterii, tudíž časté odkládání do krabičky a pomalé dobíjení (například při zaoceánském letu si budete muset dát po 2,5 hodinách poslechu na 1,5 hodiny pauzu). Sony by si také mohlo lépe zorganizovat ovládací aplikace.

Plusy:

žádné kabely

nízká hmotnost

dobře sedí v uších

vyvážené podání zvuku

designově povedené pouzdro

Minusy:

malá výdrž

ambientní mód by mohl fungovat lépe

nastavení ve dvou různých aplikacích

Sluchátka Sony WF-1000X jsou v prodeji za 5 790 Kč. Za zapůjčení děkujeme společnosti Sony.