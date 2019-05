Sony Xperia 1 pomalu míří do prodeje. Vrátí tradiční japonskou značku na vrchol?

Zhruba za dva týdny by měl do prodeje v Evropě dorazit smartphone Sony Xperia 1, my už jej s předstihem můžeme testovat. Jde o vlajkový model japonské společnosti, který má poprvé v historii Sony reprezentovat užší spolupráci mezi jednotlivými divizemi, resp. dnes už odděleními jedné divize EP&S (více o sloučení divizí jsme psali zde).

Telefon čerpá ze zkušeností televizní divize Bravia v oblasti displeje a má využít také know-how fotografické sekce Alpha, která by měla konečně pomoci vynést fotoaparáty Xperií na samotný vrchol. Zda se to podaří hned u této první spolupráce na Xperii 1 s trojnásobným 12Mpx hlavním fotoaparátem, zjistíme až později v průběhu testování.

V tomto preview se můžeme zaměřit zejména na fyzické vlastnosti a provedení telefonu. Xperia 1 je už na pohled mimořádně elegantní, lehce konzervativní telefon, bez výřezů, gradientů, potřeby ohromovat módními designovými výstřelky. A to se nám na ní líbí nejvíc. Jde si svou cestou, nevadí nám ani tenké čelo a brada displeje.

Vynikají 4K HDR displej

Díky protáhlému poměru stran displeje 21 : 9 je telefon příjemně úzký a velmi pohodlně a jistě se drží v dlani. Vlastně přemýšlíme, jestli se nám takhle dobře nějaký telefon už držel. Není přerostlý, ani přehnaně těžký. Displej je rovný a zadní skleněná záda se ke krajům zakřivují jen velmi mírně. Telefon se při položení na záda nehoupe jako kolíbka. Díky Sony za opuštění nepraktického vaničkového designu loňských modelů. Tento design rozhodně nebudete chtít skrývat v nějakém pouzdře.

U Xperií 10 a 10 Plus jsme smutnili nad vynecháním voděodolné konstrukce a opuštěním hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Xperia 1, coby představitelka nejvyššího segmentu, si naštěstí obojí ponechává a v ruce tedy máme opět poctivý telefon Sony. Další návrat se koná v podobě čtečky otisků umístěné na boční hraně. Sice jde o pevnou plošku (není kombinovaná se zapínacím tlačítkem jako např. u Xperie XZ Premium), ale rozhodně lepší než poloha ve středu zad, kam jsme museli u XZ2 Premium i XZ3 nepřirozeně krčit ukazovák.

Ukázkové snímky z fotoaparátu:





Širokoúhlý záběr, základní přiblížení, 2× optický zoom (zleva)





Širokoúhlý záběr, základní přiblížení



Základní přiblížení, 2× zoom



Makro



Interiér



Obtížná scéna na zjištění dynamického rozsahu (HDR)

Širokoúhlý 6,5palcový 4K HDR OLED displej je prostě nádherný. Nejen že má neoddiskutovatelně nejjemnější rozlišení, ale hlavně krásně sytě zobrazuje barvy, nepatlá se, má široké pozorovací úhly, neodráží okolí a i maximální hodnota jasu postačuje. Poměr stran 21 : 9 oceníte zejména při rozdělení obrazovky na třetiny. Při držení telefonu na výšku ve vrchní části například sledujete video z YouTube (zobrazené na šířku 16 : 9) a ještě vám zbývá celý dvoutřetinový displej 9 : 16 na jakoukoli jinou činnost – čtení webu, psaní mailu nebo chatování ve WhatsApp včetně klávesnice atd.

Výkon zařízení, výdrž baterie, odladění prostředí a zejména vlastnosti fotoaparátu zhodnotíme až později v samostatné recenzi. Už teď ale máme tušení, že Xperia 1 by mohla být pro Sony velmi povedený restart byznysu se smartphony, který od roku 2015 i přes několik opravdu povedených modelů (Xperia XZ Premium, XZ1 Compact, XZ2 Compact) postupně uvadal a zastavil se až na posledních 1,1 milionu prodaných smartphonů za čtvrtletí. Nepříznivý trend by Xperia 1 mohla pomoci zvrátit. Jisté je, že nebude úplně levná – podle informací z několika e-shopů se začne prodávat za cenu mezi 24 a 25 tisíci korun.