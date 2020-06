Sony Xperia 10 II: lehký a kompaktní smartphone čeká tuhý boj ve střední třídě

Sony začalo na českém trhu po Xperii L4 prodávat další z letošních novinkových modelů. Sony Xperia 10 II se řadí do střední třídy, ve které se pokusí balancovat co nejlepší výbavu s co možná nejpříznivější cenovkou. Ze startu prodeje se ale rozhodně nepodbízí, cena za telefon s pamětí 4 + 128 GB činí 9 990 Kč.

Xperie si léta jdou tradičně svou cestou a v určitých ohledech jim to nemáme za zlé – například podlouhlý tvar daný displejem s poměrem stran 21 : 9 už pomalu začínají přebírat i ostatní výrobci. Decentní vrchní a spodní okraj displeje nám taky nevadí, rozhodně je takové řešení designově čistší než lacině vypadající kapkovitý výřez nebo ne každému oku lahodící „průstřel“.

Osvědčené „Sony detaily“

Jsou ale parametry, které by si Sony u konkurence minimálně ověřit mělo – třeba použití staršího 11nm procesoru v kategorii, kde jiné značky již běžně používají 7 nebo 8nm řešení, není z marketingového pohledu pro „porovnávače parametrů“ úplně nejšťastnější, stejně jako osazení pouze 4 GB RAM. V této cenové hladině už je 6 GB téměř samozřejmostí. Na druhou stranu také záleží, co všechno dokáže telefon ze svého železa vyždímat – na to se zaměříme v připravované recenzi.

Líbí se nám, že Xperia 10 II je na poměry dnešních telefonů se svým šestipalcovým panelem v podstatě kompaktním zařízením. Obsahuje sice plastové části (např. obvodový rámeček), ale pocitově to nijak nevadí – naopak, telefon je i díky tomu znatelně lehčí. Výrobce zachoval i odolnost proti vodě a prachu IP68 a 3,5mm jack. Líbí se nám i šuplíček na karty, který se dá vysunout bez nutnosti použití špendlíku.

Kapacita baterie není papírově nějak ohromující, ale z minulosti víme, že Sony je mistrem v managementu spotřeby, a tak ohledně výdrže ještě žádný verdikt nevyřkneme, stejně jako si do recenze ponecháme i finální hodnocení fotoaparátu. Rozhodně stojí za zmínku, že v jeho sestavě nechybí ani teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Xperia 10 II rozhodně není bez šancí na úspěch, ale prodejně to (alespoň prozatím) bude mít s agresivněji naceněnou konkurencí hodně těžké.