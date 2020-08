Sony Xperia 5 II dorazí v půlce září. Nepřijde o jack, ani spoušť fotoaparátu

Sony chystá v pravidelném podzimním termínu nový přírůstek do portfolia chytrých telefonů. V době konání letošního zkráceného veletrhu IFA 2020 (Special Edition) by mohl představit „kompaktní vlajkovou loď“ – smartphone Sony Xperia 5 II. Tiskové obrázky zveřejnil známý novinář Evan Blass (via XDA Developers).

Telefon přinese klasicky umírněný, ale čistý Sony design s protáhlým tělem. Displej bude v obvyklém poměru stran 21 : 9 a bude obsahovat přiznané proužky na čele i bradě. Potěšující je zachování 3,5mm jacku a také mechanické spouště fotoaparátu. Čtečka leží na boční hraně telefonu a zřejmě není společná s odemykacím tlačítkem, které leží samostatně o něco níže.

O hardwaru zatím nic známo není. Měl by být použitý stejný trojnásobný foťák s optikou Zeiss jako u Xperie 1 II, jen bez 3D ToF senzoru. Kapacita baterie určitě o něco poklesne, ale snad bude alespoň někde okolo hodnoty 3 500 mAh. OLED displej bude téměř s jistotou ve Full HD+ rozlišení. Otázkou zůstává, jaký Sony použije procesor – zda Snapdragon 865 jako u Xperie 1 II, nebo o něco výkonnější a novější Snapdragon 865 Plus, díky kterému by Xperia 5 II zároveň mohla vrátit funkci Dual SIM.

Aktualizováno:

Podle vizuálu zveřejněného portálem XperiaBlog.net se Xperie 5 II letos dočkáme až v pozdějším termínu. Nové produkty Sony uvede v rámci online premiéry 17. září 2020 v 9 hodin našeho času. Keynote bude streamovat na svém oficiálním YouTube kanálu Sony Xperia.