Sony Xperia 5 je zmenšená „Jednička“ s trojitým foťákem. Úplný kompakt ale nečekejte

Sony v Berlíně představilo nový smartphone Xperia 5. Nejde o nástupce modelu 1, ale o jeho zmenšenou variantu se špičkovou výbavou, stylovým designem a voděodolností v rámci normy IP65/68. Přestože se telefon rád prezentuje jako kompaktní telefon, žádného drobečka odkazující na řadu Compact nečekejte. Telefon má totiž 6,1" OLED displej s Full HD+ rozlišením a podporou HDR10. I tentokrát to Sony zkouší s protáhlým poměrem stran 21:9, který kromě věrného obrazu podle představ filmových tvůrců lze využít i k pohodlnějšímu rozdělení obrazovky.

Sony Xperia 5 přináší výbavu modelu 1 v kompaktnějším balení.

Chválíme, že Sony nijak neomezilo výkon a můžete počítat s procesorem Qualcomm Snapdragon 855. Naděleno dostane i štědrou porci paměti v podobě 128GB vnitřního úložiště a 6 GB RAM. Kromě toho nabídne gigabitové připojení LTE s technologií 4 × 4 MIMO, na které telefon umí v rámci funkce Smart connectivity automaticky přepnout v případě slabého Wi-Fi signálu. Z výbavy potěší také přítomnost stereo reproduktorů s Dolby Atmos a baterie s kapacitou 3 140 mAh podporující rychlé dobíjení skrze USB-C. Škoda jen, že přišla o 3,5mm sluchátkový konektor.

Xperia 5 přichází znovu také s trojitým fotoaparátem, který v případě všech čoček nabídne rozlišení 12 Mpx. Rozdělení funkcí je stejné jako u Xperie 1, tedy hlavní 26mm objektiv se světelností f/1.6, druhý 16mm objektiv pro ultraširokúhlé snímky a třetí 52mm objektiv pro portrétní snímky. Počítá se také znovu s 2× optickým zoomem, optickou stabilizací u fotek a hybridní (OIS+EIS) stabilizací u videa.



Telefon láká na protáhlý displej s poměrem stran 21:9 a stereo reproduktory na bocích

Telefon znovu nabízí také ostření podle očí zvané Eye AF, s možností sériového snímání v rychlostí až 10 snímků/s, ovšem vylepšeným přepočtem AF/AE až při 30 snímcích/s. Nechybí možnost natáčení 4K videí či slow-mo až při 960 fps. Novinkou jsou upozornění Photography advice, která vás při focení informují, když si prstem zastíníte objektiv, nebo když snímaná osoba zrovna zavře oči a podobně. Vylepšená funkce Cinema Pro pak umožní při nahrávání videí vytvářet více projektů s různým nastavením obrazu i audia a nabízí rychlé stříhání a slučování nahrávek i na cestách.



Myslelo se také na hráče, pro které je připraven tzv. Game Enhancer, který dovolí hru přímo nahrávat včetně vašeho hlasu, který navíc můžete libovolně modifikovat. K Xperii 5 lze také připojit herní ovladač DualShock 4.

Sony Xperia 5 přijde do prodeje druhý týden v říjnu s předinstalovaným operačním systémem Android 9.0 Pie. K předobjednání však bude již od příštího týdne, a to v modré, červené, černé nebo šedé variantě. Cena činí příjemných 19 990 Kč a příjemným bonusem bude i to, že k prvním předobjednávkám Sony přibalí bezdrátová sluchátka WF-1000XM3 s potlačením okolního hluku v hodnotě 6 500 Kč. Nabídka sluchátek je platná do vyčerpání zásob.

První pohled na Xperii 5: