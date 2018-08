Sony Xperia XZ2 Premium se 4K displejem a duálním foťákem si jde vlastní cestou

Do prodeje na český trh vstupuje nový špičkový smartphone od Sony. Xperia XZ2 Premium rozhodně nepodléhá trendům, má poměrně velké rozměry, displej v klasickém poměru 16 ku 9 bez výřezu a nesnaží se ani o výstřední design. Přesto si zájemce bezesporu najde.

Telefon má vypouklou vaničkovou konstrukci s kovovým rámečkem a skleněnými zády, známou už z modelu Xperia XZ2. Zařízení je poměrně velké a hlavně těžké, jeho hmotnost přesahuje 230 gramů. Nechybí tradiční odolnost proti vodě a prachu IP68.



Sony tvrdí, že většina uživatelů bude telefon držet v ruce tímto způsobem a čtečka je tudíž umístěna v nejlepším možném místě. Podle nás je ale příliš nízko

Uprostřed zad je čtečka, která by ideálně měla být trochu výš, aby na ni ukazovák dosáhl pohodlněji. To ale není možné, protože toto místo okupuje fotoaparát. Sony vůbec poprvé použilo duální optiku u hlavního foťáku, díky čemuž do snímků dostane více světla, může lépe regulovat hloubku ostrosti nebo pořizovat černobílé snímky.

Není pro každého

Telefon opět exceluje v oblasti videa, má velmi účinnou elektronickou stabilizaci a jako první smartphone na světě umí nahrávat 4K HDR video. Super Slow Motion povýšilo na Full HD rozlišení. 4K HDR se na Xperii vyskytuje také u displeje – to abyste si natočená videa mohli prohlížet bez ztráty kontrastu i rozlišení.

Špičkový výkon odpovídá většině letošních vlajkových modelů – obsažen je procesor Snapdragon 845 a 6 GB operační paměti. Vnitřní úložiště 64GB je možné rozšířit paměťovou kartou. Sony tradičně nezapomnělo na mechanickou spoušť, u modelu Xperia XZ2 Premium bohužel už také opustilo 3,5mm jack a přidává pouze přechodku na USB-C v balení. Kapacita baterie 3 540 mAh je vzhledem k velikosti telefonu spíše průměrná, funguje zde ale rychlé kabelové, a také standardní Qi bezdrátové dobíjení.



Xperia XZ2 Premium je první smartphone Sony, který používá duální hlavní fotoaparát. Jeho kvalitu ověříme v připravované recenzi, zatím se zdá být velmi nadějný

Sony Xperia XZ2 Premium určitě není masový smartphone pro každého a soutěž o nejkrásnější mobil by nejspíš taky nevyhrála. Je určena těm, kterým jde o špičkové technologie, kvalitní obraz, zvuk a hlavně video. Prodává se v černé barvě za 22 tisíc korun.