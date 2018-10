Sony Xperia XZ3 je zatím nejhezčí mobil od Japonců. Na jeho OLED je radost pohledět

Sony začne 5. října prodávat svůj nový vlajkový smartphone. Xperia XZ3 je výkonné elegantní zařízení vyrobené z kovu a skla, které navazuje na půl roku starého předchůdce a přináší mnohá vylepšení.

Předně se změnil design. Novinka je výrazně tenčí díky 3mm skeletu vyrobenému z leteckého hliníku. Sklo je po obou stranách ke krajům mírně zakřivené, a tak telefon mnohem lépe padne do ruky. Záda už nejsou tolik vypouklá, takže zařízení nemá tendenci pochodovat po podložce. Zůstalo pouze u trochu nepohodlného umístění čtečky otisků uprostřed zad.

Sony na XZ3 poprvé používá OLED panel, a to rovnou šestipalcový, se širokoúhlým 2K rozlišením a podporou HDR zobrazení. Podívaná je to velmi pěkná a kontrastní, panel se zařadí k nejlepším na trhu. Konečně se dostalo také na plnohodnotný Always on režim a možnost odemknutí dvojím poklepáním. Výrobce na rozdíl od většiny ostatních nepoužívá už trochu okoukaný výřez horní strany, ale symetrické pásky na obou koncích.

Nový způsob ovládání

Zakřivený displej bez bočních okrajů slouží také k novému způsobu ovládání jednou rukou, zvanému Side Sense. V místě, kde prstem dvakrát poklepete na okraj, vyskočí nabídka s osmi nejčastěji používanými aplikacemi a dalším nastavení, které se mění podle toho, jak telefon používáte.Líbí se nám, že výrobce dále zjednodušil svoji nadstavbu Xperia UI, která už je postavena nad nejnovějším Androidem 9 Pie. Prostředí reaguje bleskově a je v něm minimum předinstalovaných aplikací třetích stran.

Zjednodušeno bylo také prostředí fotoaparátu, který má v základu automatický režim pro focení s rozpoznáváním scény, a režim pro video. Telefon má pouze jednu čočku, a tak například bokeh efekt funguje pouze pomocí softwarových úprav. Výkon reprezentuje starý známý Snapdragon 845, 4 GB operační paměti postačují a 64GB úložiště se dá rozšířit paměťovou kartou.

Potěší tradiční drobnosti – šuplíček, k jehož vyjmutí nepotřebujete špendlík, mechanická spoušť fotoaparátu a v případě XZ3 také bezdrátové dobíjení baterie, která má kapacitu 3 330 mAh. K dokonalosti chybí snad jen 3,5mm jack. Sony Xperia XZ3 je špičkově vybavené zařízení s výborným displejem, svižným prostředím a svébytným designem. Ocení jej zejména příznivci kvalitního obrazu a zvuku. Novinka se začíná prodávat za 20 tisíc korun.