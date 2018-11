Sony Xperia XZ4 by mohl být ultraštíhlý smartphone s trojitým fotoaparátem

Sony se dosud příliš nehrnulo do závodu o co nejvyšší počet objektivů na zádech. Jediný model s duálním hlavním fotoaparátem je dosud spíše okrajová Xperia XZ2 Premium. Nový vlajkový model by to mohl ale změnit. Portál Mysmartprice.com zveřejnil rendery údajného modelu Xperia XZ4, které vytvořil na základě CAD výkresů připravovaného zařízení.

Pokud bude skutečnost odpovídat modelovým snímkům, bude Xperia XZ4 extrémně protáhlý telefon s 6,5palcovým displejem o poměru stran 21 : 9. Podlehnout módě výřezů se Sony snad nechystá. Možná nás také čeká návrat čtečky otisků na boční hranu – už ale nebude promačkávací jako například u Xperie XZ Premium, protože by neumožnila ztenčení bočních rámečků okolo displeje.

Zatímco aktuální Xperia XZ3 má k okrajům hodně zakulacené tělo a obvodový rám je po stranách tenký jen pár milimetrů, XZ4 by se mohla vrátit ke konvenčnější podobě s rovným sklem. Spoušť fotoaparátu zůstane zachována. Jednou z hlavních inovací bude hlavní fotoaparát se třemi čočkami, o jejichž přesném fungování můžeme zatím jen spekulovat, stejně jako o celé Xperii XZ4, která by měla být podle tradic Sony uvedena až na veletrhu MWC v Barceloně.

Zakřivení displeje u Xperie XZ3 zpřístupnilo nový způsob ovládání: