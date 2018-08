Sony zítra začne prodávat nové hodinky. Neumí skoro nic a stát budou až 20 tisíc

Sony na svém stánku na veletrhu IFA v Berlíně ukázalo již potřetí za sebou hodinky FES WATCH U. Tentokrát však nositelnost vystoupila z fáze konceptu a do prodeje se dostane již zítra. Na výbavě hodinek se bohužel nic nezměnilo, moc toho nezvládnou a pořádně si za ně zaplatíte.

Hlavním prodejním artiklem je elektronický inkoust. Je použit nejen na kruhovém displeji ale také v obdélníkových flexibilních displejích, které byly integrovány do řemínku. Hodinky mají na boku jedno tlačítko, které plní pouze jednu funkci - přepíná mezi nainstalovanými vzhledy. A to je veškerá funkce hodinek. Správcovská aplikace pracuje s Androidem i iOS, jediné co dělá je, že do hodinek přes Bluetooth nahraje požadovaný vzhled, který si stáhnete. Můžete si také vytvořit svůj vlastní design, stačí pořídit fotografii a nechat si ji převést do černobílých odstínů, a design dále upravit.

Sony stejný e-ink displej s dálkovou aplikací vzorů použilo i u nového konceptu bot značky New Balance, e-ink displej je použit na straně bot i na podrážce. Vypadá to sice zajímavě, někdo však zřejmě zapomněl, že vzory na spodní straně boty stejně nepůjdou vidět, pokud tedy podrážku nezvednete a neukážete ji cíleně ostatním. Navíc, aby vše fungovalo, budete muset boty připojovat do nabíječky...

Hodinky FES WATCH U od Sony s e-ink dispejem se chystají do prodeje:

Hodinky ydrží na jedno nabití až 2 týdny, doba nabíjení je cca hodina a půl. FES WATCH U se začnou prodávat již od zítřka a to v pěti evropských zemích (Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko a Itálie), ceny jsou stanoveny následovně. Stříbrná verze s obyčejným sklem na displeji bude stát 599 EUR (tj. 15 500 Kč), černá verze se safírovým sklem vyjde na 799 EUR (cca 20 500 Kč). Na to, že hodinky vlastně nic jiného neumí, je to docela pálka...