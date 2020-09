Soud 5G aukci nezastavil. Operátoři prohráli bitvu, ale válka nekončí

O2, Vodafone a T-Mobile tvrdí, že podmínky 5G aukce nedovoleně zvýhodňují nové operátory se zájmem o vstup na český telekomunikační trh. Říkají, že aukce poškodí stávající síťové operátory, budoucnost českých telekomunikací a porušuje české i evropské právo.

Operátoři nezůstali u slov. Stížnost od O2 leží na Evropské komisi, Vodafone žaloval v Česku a T-Mobile u Městského soudu v Praze požadoval zastavení 5G aukce pomocí předběžného opatření. ČTÚ dnes vítězoslavně oznámil, že soud T-Mobilu nevyhověl:

Městký soud v Praze zamítl jako nedůvodný návrh @TMobile_CZE na vydání předběžného opatření, které by zastavilo #5Gaukce pro tvrzenou nedovolenou podporu. Neshledal totiž, že by předložené argumenty směřující proti národnímu roamingu prokázaly narušení hospodářské soutěže. — ČTÚ (@ctu_cz) September 16, 2020

T-Mobile je v reakcích zdrženlivější, ale naznačuje, že jedna vyhraná bitva neznamená vyhranou válku.

Zatím to tedy vypadá, že aukce začne podle nastavených pravidel. Také to však znamená, že se právní válka mezi operátory a regulátorem zkomplikuje. Pokud by se aukce zastavila, dál by se jednalo o podmínkách a zpoždění by bylo v řádu měsíců. Jestli však ČTÚ přidělí frekvence a firmy začnou budovat sítě, právní válka se potáhne roky.

Aktuální situace paradoxně nepomůže Česku ani ke kvalitnímu čtvrtému operátorovi. Jestli ještě donedávna některá z firem uvažovala o investicích do českých telekomunikací, poslední týdny musely vyděsit i to nejotrlejší představenstvo. Situace je neprůhledná, zájem státu nejasný a regulátor opakovaně ignoruje upozornění na závadnost podmínek jak ze strany účastníků trhu, tak od evropských autorit.