Soud rozsekl Apple a Epic Games rozumným kompromisem. Podržel Apple a ochránil Unreal Engine

Kauza Apple vs. Epic Games pokračuje. Herní studio požádalo soud, aby přikázal návrat populární hry Fortnite na Apple App Store, Apple naopak hrozil, že koncem tohoto týdne odstraní všechny vývojářské účty Epic Games a kompletně odřízne Epic od vývojářských nástrojů pro iOS a Mac. Podrobněji zde.

Nestalo se ani jedno. Apple nemusí vracet Fortnite do obchodu s aplikacemi, soud uznal, že hra porušila jasně daná pravidla (umožnila platbu jinou cestou, než přes Apple). Soud ale také zakázal Applu rušit účty studia Epic Games. To by totiž výrazně poznamenalo ekosystém her, které staví na Unreal Enginu (vyvíjí jej právě Epic Games). Odhaduje se, že na něm staví více než 10 % všech her na App Storu.