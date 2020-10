Specialita pro vyvolené. Sony Xperia 1 II přichází v brčálově zelené barvě

Vlajkový smartphone Sony Xperia 1 II se ve většině zemí včetně Česka dosud prodává ve dvou barevných variantách – černé a fialové. Jsou ale i trhy, kde je nabídka bohatší. Například na Tchaj-wan v těchto dnech dorazila barva nazývaná jako „Mirror Lake Green“. Tento přírodní odstín v češtině nejlépe vystihuje spojení „brčálově zelená“.

Barva je to opravdu pěkná a k umírněnému designu Xperie 1 II se hodí. Na lesklých zádech se odráží okolní předměty, zřejmě to ale bude i silný magnet na otisky prstů. Design dokresluje i tapeta prostředí upravená do zelených odstínů.

A ještě jednu specialitu zelená Xperia 1 II přináší – místo 8 GB operační paměti posílila rovnou na 12 GB RAM. Zda se objeví i v jiných zemích mimo Tchaj-wan, není v tuto chvíli známo. V Česku prodávaná fialová a černá verze s 8 + 256 GB paměti přijde aktuálně na 29 990 Kč.

Sony Xperia 1 II katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 7,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní OLED, 2 160 × 5 040, 844 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: 29 990 Kč až 33 399 Kč

Via: Xperiablog.net