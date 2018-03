Speciální kšiltovka oklame Face ID u iPhonu X. Stačí k tomu několik LED diod

Rozpoznávání obličejů Face ID se již krátce po uvedení iPhonu X pokoušela prolomit spousta uživatelů. Zranitelnost funkce se ukázala hned v počátcích, kdy server Mashable dokázal, že Face ID od sebe nedokáže rozeznat jednovaječná dvojčata. Skupina vietnamských hackerů následně vytvořila masku, kterou bez problémů oklamali Face ID. Nyní se do hry dostává speciální kšiltofka, která skenery obličeje oklame několika LED diodami.

LED diody jsou integrovány v čepici, ovšem mohou být umístěny i do vlasů, do paruky nebo pod deštník. Čepice využívá tzv. „adversarial learning“, tedy technologii, která se používá k „eliminaci kamerového dohledu“ či k „předstírání osobnosti“. Čepice byla vynalezena ve spolupráci Fudan University in China, Chinese University of Hong Kong, Indiana University a společnosti Alibaba Inc.

Pracuje na principu promítání teček na „strategická místa“ v obličejích svých nositelů, které doslova „zblázní“ systémy pro rozpoznávání. Společnost FaceNet s použitím čepice v 70 % případů identifikovala náhodné osoby jako známé celebrity, např. zpěváka Mobyho. V Galerii se můžete podívat na ukázku čtyř obličejů, z nichž u tří se po zapnutí diod „zvýší podobnost“ s originální fotografií.

Kšiltovka není určena k zneužití, takže přesné hardwarové detaily řešení se zveřejňovat nebudou. Má spíše sloužit jako jakýsi budíček firmám, institucím a státům, kteří chtějí hromadně zavádět přihlašování a ověřování identity obličejem. Poukazuje na to, že tato „cool“ technologie není bezpečná natolik, jak bychom zřejmě očekávali.

Reklama Applu na Face ID u iPhonu X:

Zdroj Mashable