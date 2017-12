Specifický trh! Proti operátorské tragédii bojujeme humorem [aktualizováno]

Šéf amarického T-Mobilu je srdcař a přidal lidem data. I u nás jsme se nakonec dočkali, ale datové přídavky zůstaly o řád níže.

T-Mobile customers can now use 30GB of data per month before getting slowed down https://t.co/4dsW5BXbV1 pic.twitter.com/qISEl2Deys