Specifikace, benchmarky a ukázkové fotografie. Víme vše o OnePlus 7

Dvojice OnePlus 7 a OnePlus 7 Pro zažije svou premiéru 14. května, již nyní se nám však rýsuje věrná podoba toho, jak budou připravované novinky vypadat po stránce designu a hardwaru. Nabízíme vám kompletní specifikace, rendery i ukázkové fotografie. Je na co se těšit?

Připravovaný OnePlus 7 bude mít rozměry 158 × 75 × 8,1 mm a dostane 6,2" AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz, poddisplejovou čtečkou otisků a s rozlišením Full HD+. Selfie kamerka bude umístěna v kapkovitém výřezu, na zádech bude připraven duální fotoaparát. Hlavním fotočipem bude 48MPx IMX586 od Sony, který bude doplněn 8MPx teleobjektivem s až 3× optickým přiblížením. Výkon dodá Snapdragon 855 s 6GB RAM, 4 150mAh baterii půjde nabít zrychleně přes 30W Warp Charge.

