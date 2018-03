Spekulace: Huawei přemýšlí o smartphonu, který staví na blockchainu

Huawei údajně zvažuje vývoj chytrého telefonu postaveného na blockchainu. Podle Bloombergu by měla využít operačního systému Sirin OS, za kterým stojí firma Sirin Labs, o jejíž blockchainovém smartphonu Finney už jsme psali.

Obě firmy potvrdily, že spolu jednají, ale podrobnosti neprozradily. Huawei by ale údajně rádo, aby Sirin OS běžel na jejich telefonu po boku Androidu. Uživatel by si tak mohl vybrat, zda využije klasických androidích aplikací nebo těch postavených na blockchainu.

Pokud by nakonec Huawei Sirin OS použilo, znamenalo by pro celou technologii blockchainu další možnost masovějšího rozšíření. Přeci jen Huawei je aktuálně světová trojka ve výrobě smarthonů a pokud by tento projekt sklidil úspěch, mohli by jej následovat i další velcí výrobci.