Spekulanti se přetahují: Vrátí se Sony Xperia Compact?

Historií prověřený leaker OnLeaks tvrdí, že Sony vrátí do produkce legendární Compact – špičkově vybavený smartphone malých rozměrů. Poslední ze slavné řady je Xperia XZ2 Compact představená v únoru 2018 a od té doby se marně spekuluje o pokračování. Proč by to tentokrát mělo být jiné?

Po celé generace tohoto skvělého konceptu to bylo stejné: Sony představilo Compact, novináři se nad ním rozplývali a lidí jej pak nekupovali (v dostatečném množství). Většinou si za plus/minus stejné peníze vzali větší displej a větší baterii. S poslední generací iPhonů udělal kompakt také Apple a protože je Applu vlastní určovat trendy, udělal z malých rozměrů legitimní argument jak pro uživatele, tak pro ostatní výrobce. Ale bude to tak i tentokrát? Consumer Intelligence Research Partners tvrdí, že mini má pouze 6% podíl na prodeji nové generace a kolují zvěsti, že Apple omezil produkci nejmenší varianty iPhonu 12.

OnLeaks přidává obrázky a první detaily připravované Xperie Compact. Prý bude mít 5,5" displej, dvě zadní kamery (hlavní s rozlišením 12 MPx) a 8MPx selfie schovanou ve výřezu (důležitý detail, viz níže). Vítaným závanem starých časů je 3,5mm konektor pro sluchátka a čtečka otisků prstů v tlačítku na boku, což je z ergonomického pohledu skvělé řešení. Rozměry telefonu jsou 140 × 69 × 9mm.

XperiaBlog kontruje, že na obrázcích není vlajkový model, ale nástupce loňské Xperie L4, která dnes stojí kolem 5 tisíc. Dodnes to je jediná Xperia s výřezem v displeji.