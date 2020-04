Špičkové autozávody od Microsoftu! Forza Street dorazí na smartphony 5. května

Závodní hra Forza Street od Microsoftu se velmi brzy dostane na mobilní zařízení. A protože už americký gigant nemá žádná mobilní zařízení ze své vlastní stáje, připravuje hru pro Android a iOS. Jedná se o portaci populárního brandu Forza Street známého z konzolí Xbox, který se mezitím dostal i na Windows 10. A, i když byla očekávání obrovská, ukazuje se, že do mobilní hry se dostane jen zlomek toho, co znáte z konzolí.

A to je velký mínus hned na začátek. Všeobecně se očekávalo, že Forza Street na mobilních zařízeních bude chtít zaujmout zejména realistickou grafikou, kterou je tato herní značka všeobecné známá. Výsledek je však hodně generický a zjednodušený, prezentovaná arkádová, grafika vypadá možná ještě hůře než Asphalt 9, který je jakýmsi etalonem mobilních závodních her. Auta půjde vylepšovat, tunit a odemykat nová, samozřejmostí budou mikrotransakce i velmi krátké tratě. To, abyste si mohli zahrát opravdu kdykoliv, a nezabralo vám to moc času. Plyn neřešte, zajímat vás bude jen turbo a smyky...

Představení hry Forza Street pro Android a iOS:

Hra Forza Street bude dostupná na Google Play, Galaxy Storu a na App Storu 5. května. Na prvních dvou zmiňovaných platformách půjde předběžně zaregistrovat. A pokud tak učiníte a spustíte si hru alespoň jednou v průběhu května, dostane tzv. Founder's Pack, jehož součástí je vůz 2017 Ford GT s určitým obnosem herní měny. Při pohledu na grafiku však panuje zklamání, nejvybavenější smartphony se při jejím hraní příliš nezapotí.

Zdroj xbox