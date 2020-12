Špičkové konzolové hry i na mobilu nebo levném počítači. Google pustil Stadii do Česka

Google právě pustil cloudovou herní platformu Stadia do Česka (ke všem uživatelům by se měla dostat postupně během 24 hodin). Hrát se dá primárně na počítačích (v prohlížeči Chrome) a mobilech/tabletech s Androidem, ještě v prosinci má Google přidat podporu iPhonů a iPadů. Díky Chromecastu Ultra to jde prakticky na všem s HDMI vstupem a v budoucnu se přidají chytré televize.

Představte si Netflix nebo Spotify, jen místo filmů a hudby hrajete špičkové tituly jako jsou DOOM Eternal, Destiny 2: New Light, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 a mnohé další.

Výhody

Technologie umožňuje hrát hry konzolové kvality na relativně levných zařízeních , která sama o sobě nemají dostatečný výkon, aby takovou hru zvládly. Vtip je v tom, že hra ve skutečnosti běží na vzdáleném serveru, k vám se pouze streamuje obraz.

Nevýhody

Potřebujete opravdu kvalitní přístup k internetu , jinak se hra vůbec nespustí, trhá se, nebo jede v nižší obrazové kvalitě.

, jinak se hra vůbec nespustí, trhá se, nebo jede v nižší obrazové kvalitě. Zdarma si moc nezahrajete. Základní tarif je bezplatný, ale všechno směřuje k tomu, abyste platili. Za měsíční předplatné dostanete základní hry a průběžně přibývají další, ale prémiové tituly se platí navíc. Další platby čekají uvnitř her za bonusy, levely, lepší zbraně apod.

Na počítači se dá hrát s klávesnicí a myší, s mobilem to zatím nejde, takže musíte připojit kabelový či bezdrátový ovladač: Stadia Controller (Google jej u nás nenabízí), DualShock 4, Xbox One a další.

Stadii můžete zkusit i na nepodporovaných telefonech. V Nastavení aplikace klepněte na Experimenty / Přehrát na tomto zařízení. Obejít se dá i absence ovladače, na displeji se zobrazí dotykový gamepad, ale vzhledem ke komplexnosti her to není příliš komfortní.

Základní používání Stadie je zdarma, stačí mít Google účet a přihlásit se na Stadia.com. Napříč platformami hrajete v kvalitě streamu 1080p při 60 fps se stereo zvukem. Drtivou většinu her ale musíte koupit. V tomto ohledu se může vyplatit Stadia Pro, která za 259 Kč měsíčně nabídne výběr bezplatných her (každý měsíc přibývají další). Kvalita streamu se zvýší na 4K s HDR a 60 fps. První měsíc tarifu Pro má každý uživatel zdarma.