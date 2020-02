Spojení legend, které krom technologií a výkonu dbají i na design. Ducati bude v MotoGP vozit Motorolu

Firmy Motorola a Ducati oznámily globální partnerství. Jde o spojení značek, které ve svých oborech dosáhly kultovního postavení. To, co Motorola znamená pro vývoj mobilních telefonů, komunikačních technologií a elektroniky vůbec, znamená Ducati pro svět silničních a závodních motocyklů. Obě značky mají společné i to, že kromě špičkových technologií a výkonu vždy dbaly také na design.

V rámci spolupráce bude letos tovární tým Ducati Corse v MotoGP vozit loga Motorola. Platí to jak pro motocykly Ducati Desmosedici GP20, tak pro kombinézy obou jezdců, kterými jsou Andrea Dovizioso a Danilo Petrucci.



Motorola Razr 2019. Dovodete si tuhle krasavidi představit v závodních barvách Ducati?

Tisková zpráva kupodivu neuvádí, jak partnerství využije značka Motorola. Pravděpodobně však můžeme čekat „Ducati Corse edici“ některého ze smartphonů ozdobenou charakteristicky strukturovaným karbonem (materiál typický pro závodní svět) nebo rudou barvou typickou pro Ducati. Nejvíce na očích letos určitě bude Motorola Razr s ohebným displejem, a té by to v závodní edici rozhodně slušelo. Spolupráce smartphonové značky se světem motorů by rozhodně nebyla výjimečná: