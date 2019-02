Spolek spotřebitelů radí vládě, jak zlevnit data: Zakažte operátorům dvouleté úvazky

Spolek spotřebitelů nespokojených s úrovní a cenami mobilních služeb v ČR Telefonující.cz odeslal otevřený dopis ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové a premiérovi Andreji Babišovi. V reakci na rozpačitý přístup Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k otázce předražených mobilních dat pro české občany z uplynulých dní v něm předkládá několik nástrojů, kterými by se výhledově dala cena za mobilní služby snížit.

Podle zástupců organizace jde o tři konkrétní kroky, které mají buď v blízké budoucnosti nebo nejpozději do dvou let rozhýbat konkurenci na českém telekomunikačním trhu a snížit tak veřejně nabízené ceníkové ceny za mobilní služby. Prvním bodem je zrušení dvouletých smluv, kterými si operátoři zavazují své zákazníky, a tím pádem i zrušení 20% sankcí za předčasné vypovězení smlouvy. Dále má jít o výraznou podporu nového hráče v nadcházející aukci frekvencí v pásmu 700 MHz a jako třetí bod dosazení prospotřebitelsky orientovaného radního do Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Aukce má být investiční pobídka pro 4. hráče

“Velcí mobilní operátoři dnes cenově zneužívají své postavení a na českých zákaznících mají extrémní marže až kolem 40 %. Nevidíme proto žádný důvod, proč by měl stát dbát na ochranu zisků oligopolní trojky místo toho, aby v této situaci chránil spotřebitele,” vysvětluje předseda spolku Telefonující.cz Svatopluk Bartík a dodává: “Námi navrhované zrušení úvazků a úplné zrušení sankcí za vypovězení smlouvy, dokáže v kombinaci s možností rychlého přesunu čísla k jinému operátorovi zlepšit cenovou konkurenci a tak rychle přispět ke snížení cen.”

Podle spolku je v silách vlády, aby se novela spotřebitelského zákona v parlamentu schválila ještě letos a dvouleté úvazky by mohly přestat platit v příštím roce. Dále spolek navrhuje, aby se současné volné kmitočty v pásmu 700 MHz vydražily v aukci ve prospěch případného čtvrtého operátora. “Podmínky aukce musí být nastavené tvrdě ve prospěch čtvrtého operátora. V podstatě by to měla být investiční pobídka. Za frekvence se ale nový operátor musí zavázat k podmínkám ve prospěch českých zákazníků,” uvádí místopředseda spolku Tomáš Hečko.

Nakonec spotřebitelský spolek přidává návrh, aby vláda našla a jmenovala do Rady ČTÚ prospotřebitelsky orientovaného a na zdravou konkurenci zaměřeného experta. ČTÚ je hlavní regulační orgán, který na telekomunikačním trhu dbá na férové dodržování pravidel a aktivně se zasazuje o podmínky vedoucí k nízkým cenám pro spotřebitele. Celé znění dopisu s výzvou si můžete přečíst zde (PDF)