Spolupráce Applu a Googlu proti COVID-19 nese první ovoce. Nejrychlejší byli Švýcaři a Lotyši

Podle BBC byla ve Švýcarsku vydána první aplikace využívající společné rozhraní Applu a Googlu v boji proti nemoci COVID-19. Jmenuje se SwissCovid a aktuálně je k dispozici jen pro vybrané uživatele – státní zaměstnance a zdravotnický personál.

Je sice plánováno její rozšíření i mezi ostatní občany, tento krok však musí schválit parlament. Má se tak stát do poloviny června. I když jsou tedy Švýcaři první, kteří mohou ze spolupráce dvou technologických gigantů profitovat, je to zatím jen v omezené míře. Co se počtu uživatelů týče, nejspíše je předběhne Lotyšsko.

Lotyši mají Applem schválenou aplikaci Apturi Covid, která bude dostupná na platformě iOS a v App Storu by se měla objevit už během zítřka a hned od začátku to bude celé obyvatelstvo. V Google Play aplikace na schválení ještě čeká. I když bude nejspíše umět to samé jako v případě švýcarské mutace, k jejímu vydání není třeba souhlasu vlády.