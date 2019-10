Sport, tanec, zábava a elektronika na jednom místě. Datart láká na festival Life!

Loni vidělo brněnské výstaviště zábavně-prodejní veletrh spotřební elektroniky Datart Expo. Dorazilo na něj na 10 tisíc lidí, ale pořadatelé evidentně chtějí víc, a tak se letos zásadně mění formát. Letošní akce se jmenuje Datart Life!, bude součástí tradičního festival sportu, tance a zábavy Life! Na ten loni dorazilo 50 tisíc lidí a podobné by to mělo být i letos. Obě akce se uskuteční na brněnském výstavišti od pátku 8. do neděle 10. listopadu.

„Cílem našeho partnerství s Festivalem Life! je propojit a posílit programy obou festivalů, tak, aby byl zajímavý pro celou rodinu. Vyčlenili jsme zóny pro ženy, muže a děti a chceme zde pro ně prezentovat spotřební elektroniku zábavnou formou a propojit ji se zážitkem,“ říká Eva Kočicová, mluvčí společnosti Datart.

Datart Life!

…poběží v halách G1 a G2 a bude hostit zhruba stovku vystavovatelů. Také letos platí, že všechny stánky budou návštěvníky bavit soutěžemi, sportovními aktivitami, vystavené zboží bude možné vyzkoušet a konzultovat se specialisty jednotlivých firem.

Navíc budou všechny produkty prodejní sítě Datart v nabídce za sníženou cenu, a to až o 20 %. Zboží si návštěvníci mohou koupit buď přímo na výstavišti, nebo online objednat a třeba hned cestou domů vyzvednout na některé z prodejen Datartu.

Na Datart Life! bude připraveno hned několik stánků se zaměřením na krásu, péči o tělo a vlasy, zdravý životní styl a sport. Pro pány bude k dispozici profesionální barber, nositelná elektronika, technologie pro dálkové ovládání domácnosti a další. Nebudou chybět vystoupení profesionálních DJ, známé osobnosti ze světa sportu, gastronomie a techniky, se svou technikou a prací se bude prezentovat Policie ČR. V zóně Datart elektromobilita si na velké dráze vyzkoušíte koloběžky a další elektrická pohybovadla.

Nebudou chybět ani oblíbené stánky se zaměřením na vaření, spojené s ochutnávkou jídla a nejkvalitnější kávy. Profesionální kuchaři v nich přetvoří vaření v umění. Sportovní zóny mají ambice zaujmout sportovce i nesportovce, třeba fotbal si užijete jak v klasické formě na hřišti, tak stolní fotbálek, ale i novou hru FIFA 20 na Playstationu. V parkourová zóně vystoupí dvojnásobný Mistr ČR David Kašpárek a Petra Částka, také se zde ve třech věkových kategorií uskuteční soutěž pro diváky a workshop pro návštěvníky s profesionálními sportovci.

Mistrovství ČR v mobilních a počítačových hrách

Datart je letos také generálním partnerem Mistrovství ČR v mobilních hrách, jehož finále se uskuteční v hale Game Hall v pavilonu B. Od března se konají turnaje, do nichž se postupně zapojují desítky nejlepších hráčů. Turnaje vyvrcholí finále právě na výstavišti a vítězové se mohou těšit na hodnotné výhry. Současně se uskuteční také Mistrovství ČR v konzolových hrách. A aktivně se budou moci zapojit i návštěvníci. V Game Hall si zahrají nejnovější hry na herních konzolách, vyzkoušejí brýle virtuální reality nebo si mohou zakoupit potřebné příslušenství a užít si hru doma.

Festival Life!

…je určen milovníkům sportu, zábavy i zdravého životního stylu. Fanoušci tance si jistě nenechají ujít nejrůznější workshopy s tanečními lektory a mistry i vystoupení tanečníků všech věkových skupin a tanečních stylů. Neměli by chybět ani na tradičním překonání tanečního rekordu, kde společně s celebritami vyzkoušejí společnou taneční choreografii tisíce lidí. Milovníci zdravého pohybu využijí příležitost vyzkoušet si přes padesát druhů sportu, včetně lezeckých stěn a nejnovějších sportovních vybavení ve Fitness zóně.

K dispozici bude také profesionální dětský koutek s akreditovaným personálem. Vedle něj návštěvníci najdou autodráhu s elektrickými autíčky pro děti.