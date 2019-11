Spotify dostane levnější konkurenci. Stojí za ní tvůrci populární sítě TikTok

Spotify, Apple Music a ostatní služby pro streamování hudby brzy dostanou nového konkurenta. Toho by měla přinést společnost ByteDance stojící za populární sociální sítí TikTok. Hlavním trumfem má být nižší cena, naopak problématický může být čínský původ firmy...

Aplikace TikTok (zdarma dostupná na Android a iOS) je aktuálně na 12 pozici nejoblíbenějších aplikací v Google Play a na 33 pozici bezplatných aplikacích v App Store. Její smysl je ve vytváření krátkých videí o délce 15 sekund, nad jejichž tvorbou prý nemáte příliš přemýšlet. A evidentně to má úspěch, protože zástup uživatelů je velký a stále roste.

ByteDance to však nestačí a hodlá fušovat i do streamování hudby, protože již domlouvá práva na použití obsahu společností, jako jsou Universal Music, Sony, Warner Music a dalších. I zde se předpokládá měsíční předplatné za poskytnutí neomezeného používání přítomného obsahu. Přidaná hodnota by měla být v tom, že by měl obsahovat i ona krátká videa z TikToku.

Prvně půjde služba do Indie, Indonésie a Brazílie, ale hodlá vstoupit i do USA, protože i TikTok zde používá na 80 milionů uživatelů. Jenže právě protože se jedná o čínskou společnost, může v USA narazit kvůli přetrvávajícím sporům mezi oběma zeměmi. Už nyní se tam totiž brojí i proti TikToku, který dle daných představitelů senátu může znamenat potenciální ohrožení státní bezpečnosti. Jeho data se totiž sice ukládají na americké servery, ale ty jsou následně zálohována až do Singapuru.