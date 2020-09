Spousta novinek od Amazonu: Minidron, chytrý reproduktor a herní služba Luna

Amazon už dávno není jen digitální platforma pro nákup zboží, americká firma se na veřejnosti prezentuje jako technologický gigant, který čas od času představí spoustu novinek z různých technologických oblastí. Zřejmě nejzajímavější novinka je schovaná pod označení Ring Always Home Cam. Nejedná se o samostatnou kamerku ale o domácího minidrona, která se postará o monitoring domácnosti. Nahrává okolí jen tehdy, když letí, a má hlasitost tak akorát, abyste o něm věděli. Stát bude 250 dolarů, tj. 5 800 Kč.

Další zajímavou novinkou je platforma Luna, která slouží pro streamování desktopových her. A tento segment je v současnosti doslova zaplněna službami se zvučnými jmény - Google Stadia, GeForce Now a Microsoft Xbox Game Pass Ultimate. Luna bude měsíčně stát 6 dolarů (cca 140 Kč) a v základní bude připraveno 50 her (např. Resident Evil 7 nebo Metro Exodus). Podporováno bude až 4K rozlišení s 60 fps, které bude ze startu omezeno na Full HD. Služba bude potřebovat speciální herní ovladač, a bude k dispozici na PC, Macu i na iOS s Androidem. Mobilní aplikace však přijdou na trh se zpožděním.

Představení streamovací platformy Amazon Luna:

Další novinkou je chytrý reproduktor Echo Dot With Clock, který má nově tvar koule. Nový model je vyroben z recyklovaných materiálů a má nabídnout vyšší zvukovou kvalitu než u předchůdců. Repráček podporuje propojení s hlasovým asistentem Alexa, takže se může stát centrem vaší chytré domácnosti. Mimo něj bude nabízena i třetí generace reproduktoru Echo Dot. Mezi další novinky patří nová generace Fire TV Stick, což je USB dongle, který zapojíte do televize, s dálkovým ovladačem pro přehrávání multimédií. Počítá se i s levnější variantou Fire TV Stick Lite.

Domácí displej Echo Show 10 zase dokáže sledovat váš obličej, a podle toho se na vás bude natáčet. Jaké bude mít využití? Zobrazíte si na něm kuchařské recepty, pustíte hudbu, zavoláte rodině nebo budete pomocí Alexy ovládat chytrou domácnost. Posledními přídavky je alarm Ring Car Alarm (60 USD, tj. 1 400 Kč ) a bezpečnostní kamerka do auta Car Cam, která bude stát 200 dolarů (4 600 Kč). Trochu okrajovou záležitostí jsou pro nás dva Wi-Fi 6 routery Eero 6 a Eero Pro 6. I na tom je vidět, že záběr Amazonu je poměrně dost široký.

Toto je chytrý displej Echo Show 10 od Amazonu:

