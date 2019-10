Srovnal profi fotoaparát za 290 000 Kč s iPhonem 11. Výsledek vás asi překvapí…

Fujifilm GFX100 je profesionální fotoaparát se 100 MPx, jehož cena atakuje 290 tisíc korun. Dá se něco takového vůbec srovnávat s mobilem? Přesně to udělal fotograf, grafik a YouTuber Josh Rossi, když proti němu postavil iPhone 11 s pouhými 12 MPx. Video nezabíhá do velkých podrobností, přesto je takový nerovný souboj zajímavý.

Máme tu produktovou fotku a portrét. Na první pohled obě dvojice vypadají rovnocenně, až po chvíli se dozvíme, že ta z iPhonu prošla sérií úprav, aby vypadala jako ta z GFX. U produktové fotky je to úprava barev, saturace, ladění křivek jednotlivých oblastí obrazu, u portrétu pořízeného za denního světla v exteriéru je úprav méně a Josh považuje základ vypadnuvší z iPhonu za překvapivě kvalitní.

U portrétu však jako by Josh úplně vynechal schopnosti a nedokonalosti portrétního režim, resp. rozhraní mezi hlavním objektem a pozadím scény. To, co zrcadlovka s velkým objektivem udělá přirozeně díky optice, musí telefon dohánět kombinací více objektivů, chytrými algoritmy a výsledek stejně není dokonalý. Jen si všimněte jednotlivých vlasů nad pěšinkou nad hlavou modelky. GFX zachytí každý jeden z nich, iPhone rozpačitě hledá hranice mezi tím, co ještě ponechá a co už započítá do pozadí.

Joshovo video se srovnávacím testem: