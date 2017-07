Srovnali jsme tarify a odhalili tři zlatá pravidla našich operátorů. Která to jsou?

Naši síťoví operátoři letos po několika letech bez výraznějších změn představili nové tarify. U T-Mobilu a Vodafonu bylo novinek více, O2 předvedlo spíše jen osvěžení. Pro ilustraci – operátor dokonce ponechal v nabídce původní „flat“ s 1,5 GB s odůvodněním, že většině zákazníků to stačí…

Rozhodli jsme se tarify porovnat a pokusíme se vám dát vodítko. Jako obvykle samozřejmě platí, že výhodnost může být značně individuální a záleží na vašich potřebách a ochotě platit. S tím se pojí první zlaté pravidlo operátorů:

1. Komplikovaně

Například: tarifu Vodafonu obsahují určitý základní datový objem, další 2 GB operátor přidá v samoobsluze. O2 dává slevu 100 Kč těm, kteří využívají internet na doma, T-Mobile zase sleví na pevný či mobilní internet 150 Kč za to, že máte paušál. Kartami míchají lákavé slevy na vybrané telefony a vábničky, které z nabídek dělají nepřehledný a nejednotný systém (o podmínkách služeb nemluvě), ve kterém se obyčejný smrtelník nemá šanci vyznat.

Bídní psi a dojné krávy

Vtip je v tom, udělat tarify tak, aby zákazník tak jako tak zaplatil alespoň osm stovek (ideálně víc) a neměl prostor útratu omezit. Princip je stejný jako vždy – buď zaplatíš méně na paušálu a riskuješ, že si velmi draze připlatíš za služby nad rámec tarifu (jen počkej šetřílku, až ti dojdou data někde v terénu), nebo si za větší objem služeb připlatíš rovnou… Druhé zlaté pravidlo operátorů zní:

2. Draze

Abychom vám usnadnili orientaci, zavedli jsme do srovnání Index Datové Výhodnosti počítaný pro cenu se závazkem (IDVz). Vypočte se jednoduše jako podíl ceny paušálu a počtu GB. Čím nižší je jeho hodnota, tím lépe pro zákazníka. IDVz odráží cenu 1 GB v situaci, kdy minuty a SMS nejsou limitované.

Ceny bez závazku jsme do srovnání zahrnuli, ale rozhodně nyní nelze počítat s tím, že by se během následujících dvou let na našem trhu něco výrazně změnilo. Jen pro připomenutí, operátorům trvalo čtyři roky, než změnili tarify, které přinesla tzv. tarifní revoluce na jaře 2013.

Ale pozor, IDVz nemá vypovídací hodnotu u zákazníků s nízkou datovou spotřebou, smysl má cca od 2 GB výš.

Nejsnazší je srovnat „základní“ neomezené tarify. Ty mají neomezené volání a SMS, liší se pouze porce dat:

Operátor tarif základní datový objem (GB) paušál se závazkem paušál bez závazku IDVz T-Mobile Mobil M 4 799 Kč 949 Kč 200 Vodafone Red Naplno 5 GB 5 777 Kč 971 Kč 155 O2 Free 1,5 GB 1,5 749 Kč 899 Kč 499

Z tabulky je jasně vidět, že nejvíce za své peníze dostanete u Vodafonu. Zároveň je ale třeba říci, že Vodafone má nejvyšší příplatky u smluv bez závazku, v tomto případě 194 Kč.

Srovnání „prostředních“ tarifů:

Operátor tarif základní datový objem (GB) paušál se závazkem paušál bez závazku IDVz T-Mobile Mobil L 8 999 Kč 1 149 Kč 125 Vodafone Red Naplno 10 GB 10 1 077 Kč 1 346 Kč 108 O2 Free 6 GB 6 849 Kč 999 Kč 142

V tomto případě už o vítězi rozhodnou individuální preference. Záleží na tom, jaký objem dat potřebujete a kolik jste ochotni zaplatit. Všimněte si „pokuty“ za volnost, u T-Mobilu a O2 se vždy připlácí 150 Kč, Vodafone v tomto případě účtuje už 269 Kč. V rámci tohoto Redu máte nárok ještě na tisíc minut volání z ČR do zahraničí.

Paušály pro hvězdy

Jako individuální zákazník s útratou okolo tisícovky měsíčně máte pro operátora svou cenu. Například T-Mobile vám výměnou za úpis sleví u tarifu Mobil L až 4 000 Kč z ceny telefonu, což je opticky hezká suma, jen nezapomeňte číst podmínky:

Srovnání tarifů pro datově náročné:

Operátor tarif základní datový objem (GB) paušál se závazkem paušál bez závazku IDVz T-Mobile Mobil XL 16 1 499 Kč 1 649 Kč 94 Vodafone Red Naplno 20 GB 20 1 777 Kč 2 221 Kč 89 O2 Free 20 GB 20 1 699 Kč 1 849 Kč 85

V kategorii pro náročné má navrch O2. S tímto tarifem můžete navíc využít 300 MB v zóně EU a ve Švýcarsku a 600 minut na volání do zahraničí. Vodafone zase přihodí roaming ve světě na týden.

Nižší tarify s otazníkem

Jsou pro vás ceny přesahující pětistovku měsíčně příliš vysoké? Moc možností nemáte, respektive se budete muset uskrovnit. Dávejte si ale pozor na služby nad rámec tarifu, ty jsou velmi draze zpoplatněné a útrata může rázem o pár stovek povyskočit.

Příklad: obnova dat u O2 (dalších 200 MB) vyjde na 99 Kč. Pokud se „rozjedete“ a zaplatíte za tři obnovy, jsme na ceně 796 Kč za 800 MB, což už není daleko od tarifu Free se 6 GB v základu.

Srovnání tarifů v cenové hladině okolo 500 Kč:

Operátor tarif služby + data (MB) paušál se závazkem paušál bez závazku T-Mobile Mobil S neomezené volání + 500 499 Kč 649 Kč Vodafone Start 500 minut 500 minut + 500 477 Kč 596 Kč O2 Free 200 MB neomezené volání a SMS + 200 499 Kč 649 Kč

Opět můžete vidět, že tarify jsou velmi podobné, pokud oželíte SMS, vychází nejlíp T-Mobile.

Srovnání tarifů v cenové hladině okolo 300 Kč:

Operátor tarif služby + data (MB) paušál se závazkem paušál bez závazku T-Mobile Klasik 100 minut, 100 SMS + 100 349 Kč 499 Kč Vodafone Start 100 minut 100 minut + 250 277 Kč 346 Kč O2 Free 60 neomezené volání a SMS do sítě O2, 60 min. do ostatních sítí + 50 349 Kč 499 Kč

V této kategorii nelze říct, kdo je vítěz – tarify jsou vhodné opravdu jen pro ty, kteří používají mobil sporadicky, hlavně volají a nedatují. Tito zákazníci už jsou potom cílovou skupinou spíše pro virtuály a předplacenky.

Příplatky se pečou

Schází vám data? Je to prosté, připlaťte si za další... Ceny se různí, ale vždycky je výhodnější mít větší objem dopředu, než připlácet. Například u nových flatových tarifů Vodafonu se automaticky účtuje 49 Kč za 500 MB.

U O2 stojí dokup (automaticky až 3×) 1,5 GB 149 Kč, respektive 249 Kč za 2 GB. U T-Mobilu stojí 1 GB 199 Kč, 2 GB 299 Kč a 4 GB 399 Kč. Další balíček si ale u magentového operátora musíte koupit aktivně sami. A máme zde třetí zlaté pravidlo operátorů:

3. Připlať!

Tarify bez debat prošly evoluční změnou, ale žádný velký zázrak to není. Zároveň jen těžko najdete nabídku, o které by se dalo říct, že je nejlepší. V kategorii základních flatových tarifů by se za vítěze dal označit Vodafone. 7 GB (5 + 2) za 777 Kč u konkurence nedostanete.



Mobilní data se platí dnes zlatem, jaký limit je podle vás dostačující?

Na dohled jsou zákazníci O2 s internetem na doma, kteří díky slevě 100 Kč mohou mít 6 GB za 749 Kč. T-Mobile platí daň za to, že byl první, ale i v jeho nabídce lze najít zajímavé věci, třeba Tarif pro dataře za 499 Kč, který obsahuje 10 GB. Za volání se ale připlácí 3,50 Kč/min. Snadno se tak můžete dostat na účet o pár stovek vyšší...

Lepších nabídek už se letos od operátorů nedočkáme: