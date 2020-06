Srovnání Xiaomi Mi 10 vs. Mi 10 Pro. Proč nakonec doporučíme ten výrazně levnější?

Xiaomi letos představilo dvojici vlajkových modelů Mi 10 a 10 Pro, které jsou si navenek podobné jako vejci a oba lákají na hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx. Pod drobnohledem ale zjistíte, že minimálně ve fotoaparátu je rozdílů více, než byste čekali. V čem se telefony liší a který se vyplatí koupit?

Design a Hardware

Oba telefony mají stejný vzhled, stejné rozměry i hmotnost. Přesto pár rozdílů najdete. Jednak jsou to odlišené barevné varianty i úprava zadního skla, která je u modelu Mi 10 lesklá, u Pro matná, což mi osobně vyhovovalo více (tolik na ní neulpívají otisky prstů).

nenápadnou drobností jsou u modelu Pro dodatečné senzory pro fázové ostření a liší se i počet LED blesků. Model Pro má tři, základní model pouze dva. Jiné designové odlišnosti nenajdete, totožný je i 6,67" AMOLED displej s FullHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz.



Vzhledem k totožné výbavě jsou podobné i výsledky benchmarku AnTuTu. Překvapivě však mírně vede levnější Mi 10. Model Pro má pro změnu trochu rychlejší úložiště.

Co se hardwarové výbavy týče, je to rovněž remíza. Oba pohání procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8GB RAM (LPDDR5) a pro data je připraveno 256GB úložiště typu UFS 3.0. Jediný rozdíl je v tom, že u levnějšího modelu je možné zakoupit i nižší verzi pouze se 128 GB vnitřní paměti, čímž se dá trochu ušetřit.

Xiaomi Mi 10 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 9,0 mm, 208 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 780 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Xiaomi Mi 10 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 9,0 mm, 208 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost cena: 27 990 Kč až 27 990 Kč

Patrně kvůli trochu většímu modulu fotoaparátu se do Mi 10 Pro vešla o fous menší baterie o kapacitě 4 500 mAh, levnější varianta má 4 780 mAh. V praxi je to zanedbatelný rozdíl. V simulovaném testu přehrávání videa a prohlížení webu se (už tak nadprůměrné) výsledky lišily o pár minut.

Výdrž baterie Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Video (100% jas, Wi-Fi) 18 hodin, 15 minut 17 hodin, 48 minut Prohlížení webu (50% jas, Wi-Fi) 17 hodin, 22 minut 17 hodin, 1 minuta

Na papíře zarazí i rozdíl ve výkonech rychlého nabíjení. K modelu Mi 10 dostanete 30W nabíječku, zatímco k Mi 10 Pro dokonce 65W nabíječku. Zde je ale háček, telefon podporuje maximálně 50 W a i na tento výkon dosáhne jen po omezenou dobu, takže v praxi není rozdíl tak velký.



Srovnání nabíjení Xiaomi Mi 10 (vlevo) vs Mi 10 Pro (vpravo) s přibalenými napájecími adaptéry. Rozdíl 49 vs. 59 minut si dovolím označit za nepříliš významný.

Sečteno podtrženo je navzdory silnému marketingu Xiaomi rozdíl v celkové době nabíjení z 0 na 100% zanedbatelných 10 minut. Podrobnosti ukazují přiložené grafy.

Fotoaparát

Ten nejzásadnější rozdíl mezi telefony je v použitých fotoaparátech. Oba nabízí čtyři objektivy, ovšem až na výjimky s odlišnými parametry. Co je zde stejné je hlavní 108Mpx objektiv, který se mírně liší jen použitou optikou skládající se ze 7 respektive 8 čoček ve prospěch modelu Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro 1. fotoaparát 108 Mpx, velikost pixelů 1,6μm,

velikost senzoru 1/1,33”,

clona f/1.69, OIS, 7P lens

Video: až 8K@30fps,

Slow-mo video: až 1080p@960fps 108 Mpx, velikost pixelů 1,6μm,

velikost senzoru 1/1,33”,

clona f/1.69, OIS, 8P lens

Video: až 8K@30fps,

Slow-mo video: až 1080p@120fps 2. fotoaparát 13Mpx ultraširoký objektiv,

clona f/2.4, úhel záběru 123° 20Mpx ultraširoký objektiv,

clona f/2.2,

úhel záběru 117°, makro režim 3. fotoaparát 2Mpx senzor hloubky ostrosti,

clona f/2.4 8Mpx objektiv,

až 10× hybridní zoom, OIS,

clona f/2, velikost pixelů 1μm 4. fotoaparát 2Mpx makro objektiv,

clona f/2,4 12Mp portrétní objektiv,

2× optický zoom,

velikost pixelů 1,4μm,

fázové ostření, clona f/2

To ale v kvalitě fotek ve dne ani za tmy nepoznáte. Oboje jsou skvělé a u obou musím vyzdvihnout i dedikovaný noční režim, který dýchá na záda i Pixelům od Googlu.







Srovnání Xiaomi Mi 10 (vlevo) vs Mi 10 Pro (vpravo)

V případě ultraširokého snímače už je rozdíl patrný, díky rozdílnému rozlišení, ale i světelnosti. Je to poznat zejména při fotografiích v noci, kdy dražší model dokáže zachytit více světla a tím pádem i více detailů. Ve dne už to ale také příliš nepoznáte.





​

Srovnání nočních snímků z ultraširokého a hlavního objektivu Xiaomi Mi 10 (vlevo) a Mi 10 Pro (vpravo). Poslední snímek je pak se zapnutým nočním režimem.

Zbylé objektivy už ovšem hrají výrazně ve prospěch dražšího modelu. Najdeme zde totiž 12 Mpx portrétní objektiv pro 2× optický zoom a hlavně 8Mpx objektiv pro až 10× hybridní zoom, který vás překvapí vysokou kvalitou detailů. To ale není vše, telefon dokáže pomocí digitálu přiblížit až 50×. Zde už závratné detaily nečekejte, nicméně dokáže na dálku obstojně zachytit i to, co už oči nevidí.





Makro režim z 20 Mpx ultraširoké kamery Mi 10 Pro má nesrovnatelně lepší kvalitu detailů, nedokáže však ani zdaleka zaostřit na takovou blízkost jako dedikovaný 2Mpx senzor u modelu Mi 10.

Levnější model o toto bohužel přichází. Veškeré zoomování je u něj totiž jen digitálním výřezem z fotky hlavního snímače. Vzhledem k rychle klesající kvalitě je přiblížení omezeno maximálně na 10× zoom. Nikoho asi nepřekvapí, že rozdíl v kvalitě a detailech 10× (digitálního) vůči 10× (hybridnímu) zoomu u dražšího modelu je přímo propastný.





Zoomovací schopnosti Xiaomi Mi 10 (0,6×, 1×, 2×, 10×)

Je tedy trochu s podivem, že Xiaomi u levnějšího modelu místo teleobjektivu raději sáhlo po 2Mpx senzoru pro hloubku ostrosti a 2Mpx makro objektivu. O makro přitom nepřijdete ani u dražšího modelu, jen jej zde zajišťuje 20Mpx objektiv. Obrazová kvalita je tedy nesrovnatelně lepší, jen s tím, že nejde zaostřit z takové blízkosti jako u makroobjektivu modelu Mi 10. Poslední rozdíl najdeme také u videa, které oba telefony umí pořizovat až v 8K rozlišení. Dražší model však nabízí i zpomalená videa při 960 fps, což levnější model neumí.



Zoomovací schopnosti Xiaomi Mi 10 Pro (0,6×, 1×, 2×, 5×, 10×, 50×)

Který model vybrat?

Je překvapivé, že tak podobné telefony Xiaomi odlišilo cenovým rozdílem 5 000 Kč (při stejné kapacitě pamětí). Xiaomi Mi 10 Pro se v době psaní článku prodává za 28 000 Kč, Mi 10 seženete za 23 000 Kč. Pokud ale nejste nároční na paměť, lze základní model s polovičním 128GB úložištěm pořídit ještě o další tisícovku levněji.

Vše tedy závisí na tom, zda potřebujete skvělé zoomavací schopnosti dražšího modelu. Pokud je nevyužijete, doporučím sáhnout po levnějším modelu. Rozdíl v ceně je větší, než rozdíl ve výbavě.