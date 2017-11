Srovnávací test 11 smartphonů s Androidem a cenou do 6 000 Kč

Vyrovnaná partie Do testování jsme vybrali telefony s Androidem do 6 000 Kč. Našli jsme 11 modelů a pochopitelně jsme požadovali i přítomnost „českého“ LTE. Vybrali jsme takové, které se běžně prodávají ve velkých e-shopech nebo u operátorů. Zároveň jsme se snažili podchytit telefony, které v této třídě začínaly a jsou aktuální. Výprodejová vyšší střední třída se dá za 6 000 Kč pořídit také, ale rozhodně by to nebyl vyrovnaný boj. Do 6 000 Kč pořídíte velmi dobré telefony. Záleží jen na vás, jestli budete preferovat výstup z foťáku, kovové tělo, menší displej nebo obří výdrž. Musíme výrobce pochválit. Snaha dostat do těchto telefonů technologie, které ještě nedávno byly doménou vlajkových lodí, je citelná. Celkem 9 z 11 telefonů má čtečku otisků prstů, běžně se zde vyskytuje Full HD nebo alespoň 720p rozlišení a žádný z displejů není vyloženě špatný. Výrobci se také starají o aktuálnost systému, několik modelů má Android 7, většina pak šestou verzi, která se dá stále považovat za aktuální. Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v listopadu 2017 můžete koupit

Výkonu hodně i málo Největší rozdíly mezi telefony byly ve výkonu, přičemž nejvýkonnější Xiaomi má v AnTuTu Benchmarku více než dvojnásobek bodů co nejslabší Asus. Přesto se o Asusu nedá říct, že by to byl pomalý telefon, nejcitelnější je ale rozdíl ve hrách.

Srovnávací test vyšel v časopisu Computer 7/17 Zatímco Xiaomi si poměrně bez problémů poradí i s náročnými 3D hrami, Asus se viditelně trápí a snaží se srazit detaily, i přesto si však zahrajete. Je to tedy otázka vašich priorit, jestli vůbec takový výkon využijete. Dovolím si tvrdit, že při běžné práci s internetem, mailem, Facebookem nebo úpravami fotek dvojnásobný výkon nepoznáte. Top 10 nejvýkonnějších smartphonů podle Antutu: Srpen opět pod nadvládou Snapdragonů Výrobci se po dlouhé době snaží o optimalizaci svých softwarů a je to zatraceně znát. Žádný z telefonů není vyloženě líný a ať sáhnete po kterémkoli z testu, budete příjemně překvapeni, jak krásně všechno funguje. Tohle je asi ten největší posun v této třídě.

LTE je samozřejmostí, 5GHz Wi-Fi bohužel ne Testované telefony zvládají všechny LTE frekvence potřebné pro bezproblémový provoz u nás, bohužel ale třeba 5GHz pásmo u Wi-Fi stále není samozřejmostí. Všechny modely také disponují Bluetooth minimálně ve verzi 4.0 a novější, ale například NFC je minoritou. V této kategorii rovněž převládá přítomnost FM rádia. Elektronika a voda: jak ji chránit a resuscitovat Široký rozstřel se týká nejen RAM, ale také úložišť. Nejmenší porci RAM má Samsung, konkrétně 1,5 GB, pak je zde nejpočetnější skupina se 2 GB RAM, které se dají označit za rozumné minimum, ale jsou zde i modely se 3 GB a UleFone nabízí dokonce 4 GB. Vnitřní paměť je ožehavé téma, někomu bude 16 GB stačit, což je nejčastější hodnota v testu, a jiný bude chtít 32 GB, případně 64 GB, které nabízí zase UleFone. Častý argument říká, že malou paměť lze rozšířit kartou, a my znovu připomínáme, že to není tak úplně pravda. Korektní práci s microSD se naučil až Android 6, který umí kartu naformátovat jako vnitřní úložiště a pak je na ni možné přesouvat libovolně aplikace, fotky atd. Bohužel ne každý výrobce tuto funkci podporuje, a i s novým Androidem se drží systému z verze 5, tedy využití karty jako rozšířeného úložiště, na které nemusí jít přetáhnout aplikace. Tuto funkci jsme zhodnotili v tabulce a stejně tak je uvedeno, jestli má karta vlastní slot, nebo se dělí o jedno místo se sekundární SIM v hybridním slotu. Pak si totiž musíte vybrat, jestli chcete dvě SIM v telefonu, nebo jednu SIM a paměťovou kartu. Vyrobte si hologram. Zadarmo, za 5 minut [návod]

Foťáky, které nestojí za řeč Tohle je pro nás asi největší zklamání: stran foťáků stojí za zmínku snad jen telefony Huawei a Honor. Zbytek testovaných modelů se zmítá v šedém průměru, kde jsou fotky bez detailů s měkkou kresbou a malým dynamickým rozsahem. Až na výše dva zmíněné by se dalo říct, že všechny telefony fotí stejně, tedy stejně špatně. Co se kvality fotek týče, máme dojem, že výrobci tuto kategorii záměrně brzdí. Toto byly legendy! Mobilní telefony Siemens Když se totiž rozhodnete pro telefon za 10 000 Kč, nezískáte o moc více výkonu, ani větší baterku či výrazně lepší displej, ale získáte mnohem lepší foťák s optickou stabilizací, který umí Full HD video při 60 fps nebo i 4K. Toto vše je vám v této kategorii zapovězeno. Překvapivě u některých telefonů věnovali výrobci větší péči přednímu foťáku, který někdy předběhl ten zadní rozdílem celé třídy. Selfie prostě hýbe světem a výrobci se v rámci možností snaží přizpůsobit. Zázraky od foťáků nečekejte, výrobci si lepší techniku schovávají do dražších modelů

Ptali jste se nás na Facebooku Dostali jsme také několik dotazů na Facebooku, díky kterým jsme zjistili, co vás skutečně na telefonech zajímá. Častý dotaz patřil případnému upgradu systémů. Což je otázka do pranice. Někteří výrobci předem avizují, že budou mít update, a řeknou i kdy. Eventuálně se na jejich stránkách objeví klasické „soon“. Jiní neohlašují nic a třeba updatují a třeba ne. Případný update tak nejde vztáhnout ani na cenovou kategorii nebo výrobce, ale vždy jen na konkrétní model. Zrůdičky, podivnosti a jiné mobily, které se úplně nepovedly Často ani české zastoupení značky netuší, jestli a kdy update bude. Nezřídka se to dozví až na poslední chvíli. Obecně bychom u této cenové kategorie s updaty příliš nepočítali; pokud na něj dojde, bude jeden, maximálně dva. Protože pak už bude na trhu nástupce. Ještě složitější je to s telefony od operátorů nebo telefony dovezenými za zahraničí. A úplně nejhůř je na tom kus dovezený ze zahraničí od operátora. Updaty se typicky uvolňují po vlnách a operátoři je navíc ještě upravují, takže pro jeden telefon může ve finále existovat několik variant updatů. Problém mohou také způsobovat single a dual SIM verze, různé paměťové varianty atd. Vůbec nejlepší je zeptat se přímo českého zastoupení značky, které na otázku případného upgradu bude znát odpověď. Další častý dotaz padal na čistotu systému a možnost odinstalování aplikací. Jediný opravdu čistý Android mělo Lenovo v modelu Moto G5. Zbytek výrobců má nějakou svoji nadstavbu. U odinstalování aplikací dodaných od výrobce neexistuje jednoznačná odpověď, je to kus od kusu. Nicméně počítejte s tím, že pokud jde o utility od výrobce, jsou v telefonu napevno. Dají se sice odstranit po rootnutí telefonu, ale můžete tím ohrozit stabilitu. Kancelářské balíky, hry a další zbytečnosti jdou ve většině případů odinstalovat. Nicméně i toto se můžete měnit s updaty. Kupříkladu Asus před časem vydal update pro starší telefony, který dovolil smazat podstatnou část svých aplikací, jež se předtím tvářily, že v telefonu být musí. Nechte se zfotošopovat. James Fridman přidá i krutý vtip [galerie] Výborný dotaz padl na náhradní díly a baterie. Jedinou uživatelsky vyměnitelnou baterii v testu má Lenovo, ve zbytku je integrovaná do telefonu. Z našich zkušeností ale víme, že baterie většinou vydrží déle, než je morální životnost telefonu. Stran náhradních dílů je problém v tom, že většina výrobců nemá náhradní díly volně ke koupi. Dá se ale paušalizovat, nová baterie stojí zpravidla do 500 Kč podle výrobce. U displejů se pohybujeme v částkách 2 000 až 4 000 Kč, je však poctivé dodat, že jde o kompletní předek: tedy sklo, dotyková vrstva a samotný panel. Pokud najdete šikovného opraváře, který umí monolit rozlepit a vyměnit jen prasklé sklo, můžete se dostat pod tisíc korun. Základní desky stojí obvykle dvě třetiny pořizovací ceny telefonu. Hodně taky záleží na tom, jestli vsadíte na oficiální servis, nebo na šikovného opraváře u vás ve městě, který umí sehnat třeba i neoriginální díly.

Computer doporučuje Chcete-li výkonný a hezký stroj téměř bez kompromisů, sáhněte po Xiaomi Redmi Note 4 LTE Global Edition . Těžko hledat telefon s lepším poměrem výkonu a ceny.

. Těžko hledat telefon s lepším poměrem výkonu a ceny. Čistý Android s menším 5“ displejem nabízí Lenovo Moto G5 . Novinka na našem trhu, která má navíc i uživatelsky vyměnitelnou baterii.

. Novinka na našem trhu, která má navíc i uživatelsky vyměnitelnou baterii. Brutální výdrž a kovové tělo. Tak by se dal specifikovat UleFone Power 2 s obrovskou 6 050mAh baterií. Navíc má i dost výkonu a povedený zadní foťák. Mobily, Facebook a selfie terčem ironických ilustrací [galerie]

11. Nubia N1 Lite Poslední místo v testu, obzvláště pak v tomto případě, neznamená, že jde o špatný telefon. Nubia byla nejlevnější v testu a s cenou 4 000 Kč se své úlohy zhostila velmi dobře. Telefon má pevné plastové tělo s matnou povrchovou úpravou, která neklouže z rukou. Bohužel odnímatelná záda při manipulaci povrzávají.

Hrubší plastový povrch neklouže, telefon tak perfektně sedí v ruce. Zapuštěná tlačítka mají nejistý stisk a ovládání tím docela trpí. Displej o velikosti 5,5" disponuje pouze nižším 720p rozlišení, ale jeho pozorovací úhly a čitelnost na slunci jsou vynikající. Čtečka otisků prstů na zádech funguje spolehlivě, jen rychlost odečítání je nižší, pravděpodobně se jedná o starší generaci senzoru. Výtku máme k ovládacím tlačítkům, která jsou hodně zapadlá a tím pádem nepohodlná na používání. Nubia N1 Lite: Dobrý základ, na kterém lze stavět [recenze] Výrobce vsadil na téměř čistý systém a vyvaroval se zbytečných předinstalovaných aplikací. I na slabším procesoru je všechno velmi svižné a funguje bez zpomalení i při zátěži. Citelně více péče věnoval výrobce přední kameře, která podává velmi dobré výkony. Zato ta zadní je spíše průměrná s nekonkrétní kresbou, nicméně ostudu si na Facebooku neuděláte.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Očekávali jsme, že s 3 000 mAh baterií vydrží telefon trochu více, nicméně necelé dva dny výdrže jsou v normě. Nubia je bezesporu kvalitní telefon, který si své zákazníky najde, ale na tuto konkurenci jednoduše nestačila. Na trh se však chystají nové modely tohoto výrobce a zatím to vypadá, že se je na co těšit. Plusy a minusy + Cena

+ Čistý systém

+ Matná úprava

- Papírově málo výkonu

- Slabší výdrž

- Kvalita fotek Nubia N1 Lite katalog | recenze | info rozměry a hmotnost: 156 × 77 × 8,1 mm, 127 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 267 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Mediatek MT6737 (4× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 8MPx (3 264 × 2 448), video (1 920 × 1 080), blesk 68 %

vybavenost 5,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

10. Alcatel A5 LED Alcatel A5 LED: děti ho budou milovat [recenze] Bezesporu nejzajímavější telefon testu, v balení totiž najdete hned dva zadní kryty. Jeden je konvenční, plastový a telefon s ním rychle zapadne do šedého průměru. Ten druhý má v sobě 35 barevných LED, které svítí. LED vás mohou mnoha způsoby upozorňovat na notifikace a navíc si všechno můžete nastavit tak, jak budete chtít. Případně mohou barvy svítit podle přehrávané hudby nebo můžete krytem blikat jen tak. Je to docela zábavné a díky vestavěné aplikaci se můžete vyřádit do sytosti.

35 LED v krytu můžete rozblikat podle libosti. LED kryt nafoukne tloušťku telefonu přes 1 cm. Jinak jde o docela obyčejný telefon. 5,2" displej s rozlišením 720p moc parády neudělá a jeho barevná věrnost je spíše průměrná. Stejné je to s pozorovacími úhly, které by mohly být širší. V dané cenové kategorii bychom čekali lepší panel.

Alcatel A5 LED má v balení kromě klasického plastového krytu i LED kryt. Ten může svítit podle notifikací, přehrávané hudby nebo si s ním můžete jen tak hrát. Android 6 je i na slabším hardwaru dobře optimalizovaný, ale výchozí grafické téma se sytě žlutým pozadím moc nepomáhá při čtení bílých popisů ikon. Stran fotografických schopností se Alcatel také moc nevytáhl, fotky mají mdlé barvy a malý dynamický rozsah. Celkově nijak nevybočuje z průměru, některé snímky se podařily, jiné ne. Překvapivě dobře si ale vede u selfie, kde se projevil jako jeden z nejlepších přístrojů v testu. Alcatel je zajímavý telefon, který cílí na mladé, a tak jsou jeho priority jasné: selfie a atraktivní vzhled. Zbytek se musel podřídit ceně a je to bohužel znát.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Plusy a minusy + LED kryt

+ Atraktivní design

+ Selfie

- Průměrné fotky

- Papírově málo výkonu

- Průměrný displej Alcatel A5 LED 5085D katalog | recenze rozměry a hmotnost: 146 × 72 × 7,7 mm, 134 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Mediatek MT6753 (8× Cortex-A53, 1,3 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 8MPx (3 264 × 2 448), video (1 920 × 1 080), blesk 66 %

vybavenost 4,5/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

9. Sony Xperia L1 Sony Xperia L1: jedna vlaštovka jaro nedělá [recenze] Asi nejsmutnější překvapení testu. Nové telefony Sony řady X vypadají skvěle a všichni doufali, že se kus těchto vlastností přenese i do nižší třídy. Bohužel se tak nestalo. Přitom jde na první pohled o hezký telefon. Šasi je celoplastové, matné a skvěle se drží. Velký 5,5" displej má ale „jen“ 720p rozlišení a pozorovací úhly jsou kousek za konkurencí. Zato barevná věrnost displeje je špičková. Sony nenabízí čtečku otisků prstů a celkově není jeho výbava ničím zvláštní. L1 je dobře udělaný telefon, ale proti konkurenci nijak nevyčnívá a spíše lehce ztrácí.

Matná plastová záda mají hrubší povrch a skvěle se drží. Jako jediný telefon v testu má USB-C. MediaTek a 2 GB RAM stačí na rychlý provoz systému, ale chtělo by to více paměti, protože telefon se při zátěži umí citelně zpomalit. Věc, se kterou Sony roky bojuje, je foťák. U vlajkových modelů patrně Japonci našli recept, jak smazat náskok všech okolo, ale u nižších řad se to nedaří. Technicky zvládá snímky dobře, ale ta šílená barevná komprese, která udělá z každé fotky spíš omalovánku, je nepochopitelná. Překvapivě se ale Sony podařilo vyladit přední kameru, která je v kvalitě minimálně o generaci dál než ta zadní.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Posledním zklamáním je výdrž, do velkého těla dostali inženýři baterii s kapacitou 2 620 mAh, což stačí na necelé dva dny provozu. Vzhledem k rozměrům těla mohl být příděl mAh štědřejší. Xperia L1 působí trochu nedodělaně, ale chybí málo, aby to byl skvělý telefon. Snad příště. Plusy a minusy + Matné pevné tělo

+ Multimediální aplikace

+ Selfie

- Průměrné fotky

- Slabší výdrž

- Absence čtečky tisků Sony Xperia L1 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 74 × 8,7 mm, 180 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 267 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 620 mAh

procesor: Mediatek MT6737 (4× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 66 %

vybavenost 4,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

8. Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) Třetí generace ZenFonů jsou skvělé telefony, ale menší Max nás moc nepřesvědčil. Tady musíme znovu upozornit na matoucí značení výrobce, v nabídce obchodů totiž najdete i Max (ZC553KL) s 5,5" displejem, lepší výbavou a pochopitelně i vyšší cenou, která ale na konci testování spadla těsně pod hranici 6 000 Kč.

Kovové tělo je příkladně zpracované a elegantní. I s velkou baterií nevypadá Asus nijak mohutně. Testovaný menší Max ztratil hlavně na papírově nižším výkonu, který naštěstí není tak moc citelný. Výrobci se podařilo skvěle vyladit systém a všechno běží jako po drátkách. Dvě věci si však s sebou Asus táhne už delší dobu. První je nepochopitelně velká softwarová výbava, která spíše obtěžuje, a než se v ní zorientujete, bude to chvilku trvat. Asus Zenfone 3 Max (ZC553KL): větší a lepší [recenze] Druhou je kvalita fotek: snímač fotky technicky docela zvládá, ale následné automatické úpravy, které se snaží o saturaci barev a vyhnání kontrastu pro větší „líbivost“, jsou úplně mimo. Při pohledu na displej telefonu máte dojem, že jsou snímky hezké, při přímém srovnání ale zjistíte, jako moc si software vymýšlí.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Asus však musíme pochválit za perfektní zpracování kovového těla, které je příkladné, a za obrovskou výdrž. Baterie má sice kapacitu „jen“ 4 130 mAh, ale reálně se bez problémů dostanete na čtyři dny výdrže, což je skvělá zpráva. Za nás bychom raději volili větší Max (ZC553KL), který má více výkonu, ale většinu zmíněných neduhů sdílí s menším sourozencem. Plusy a minusy + Velká baterie

+ Skvěle zpracované tělo

+ Rychlý systém

- Zbytečný software

- Papírově málo výkonu

- Kvalita fotek Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) ZC520TL katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 74 × 8,6 mm, 148 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 4 100 mAh

procesor: Mediatek MT6737 (4× Cortex-A53, 1,3 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost 3,9/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

7. Acer Liquid Z6 Plus Acer to s telefony zkouší už nějakou dobu a zatím je to cesta trnitá. Některé modely se povedly, jiné vůbec. Z6 Plus je ale jeden z těch, které se nebojíme doporučit. Tělo je plastové se vsazenými kovovými zády a působí masivně a dospěle. Testovaný kus bohužel trpěl na povrzávání spojů plastu s kovem, ale protože víme o několika kusech v našem okolí, které podobným neduhem netrpí, může to být jen vada novinářského kusu. Přesto raději počítejte s tím, že se tohle může u telefonu objevit.

Broušený kov dodává telefonu pevnost, přesto se může vrzat. Zaoblený na všech stranách a bez vyčnívající čočky. To ale nic nemění na tom, že konstrukce je pevná a taky docela líbivá. 5,5" displej s Full HD rozlišením patří do průměru, a pokud nebudete mít přímé srovnání s něčím lepším, možná si ani nevšimnete lehce horších pozorovacích úhlů. Acer Liquid Z6 Plus: šedá průměrnost [recenze] Výkonově patří Acer k průměru testu, ale má 3 GB RAM, které pomáhají plynulosti systému i při zátěži. Android 6 funguje velmi svižně, nicméně doporučujeme udělat čistku v aplikacích. Některé jsou smysluplné, jako je napojení na služby Aceru, jiné jako předinstalované hry a antivir jen překáží. Z6 Plus nabízí velkou baterii s kapacitou 4 080 mAh, což znamená bezproblémové tři dny provozu.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Potěší i nečekaně kvalitní foťák, který se snaží o neutrální podání barev a sazí spíš na věrnost. Naopak selfie maniaky výstup z předního foťáku neohromí. A to je docela logické, Z6 Plus je spíše telefon pro muže v saku než doplněk puberťáka. Plusy a minusy + Odladěný systém

+ Výdrž

+ Kvalita snímků

- Může vrzat

- Papírově málo výkonu

- Zbytečné hry a antivir Acer Liquid Z6 Plus katalog | preview rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 080 mAh

procesor: Mediatek MT6753 (8× Cortex-A53, 1,3 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: už se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

6. Samsung Galaxy A3 (2016) Samsungy Galaxy A3 a A5 (2016): restart střední třídy [recenze] Jihokorejský výrobce poslal do testu vůbec nejmenší telefon s úhlopříčkou jen 4,7" a rozlišením 720p. Panel typu Super AMOLED se dal od Samsungu čekat, nicméně tak špičkové výsledky měření barevných odchylek asi očekával jen málokdo. Tady výrobce ukázal svou sílu, že umí kvalitní displeje i v levnějších telefonech. Tělo má přiznaný kovový rám a skleněná záda. Výsledkem je drobný, elegantní a velmi pevný telefon. Po stránce designu nečekejte žádné změny, tohle je pořád Samsung s fyzickým tlačítkem a dvěma podsvícenými senzory po stranách. Bohužel fyzické tlačítko postrádá čtečku otisků prstů, což je velká škoda.

Skleněná záda znamenají neustálé leštění a klouzání. Čočka vystupuje jen mírně a při položení na stůl nevadí. Software s klasickou samsungovou nadstavbou trochu bojuje s 1,5 GB RAM. Při větší zátěži pocítíte citelné zpomalení telefonu. Papírový výkon patří sice mezi průměr a optimalizace systému je udělaná na výbornou, ale přesto jsme se celou dobu testování nemohli zbavit dojmu těžkopádnosti. Vyloženě opomenutý je foťák, snímky jsou softwarově dobarvené, aby byly líbivější, nicméně se to nedaří. Přední kamera už je vyladěná o něco lépe a fanoušci selfie budou mít určitě radost.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Je logické, že do malého telefonu nemůžete dostat velkou baterii, Samsung tak zápasí s kapacitou 2 300 mAh, což stačí na překonání dne a půl výdrže. A3 (2016) nás moc nepřesvědčil, jde o bezpochyby kvalitní telefon, ale zdá se, že sází hlavně na silnou značku a uživatelský zážitek jde trochu stranou. Plusy a minusy + Fantastický displej

+ Precizní zpracování

+ Rychlý systém

- Kvalita fotek

- Jen 1,5 GB RAM

- Chybí čtečka otisků prstů Samsung Galaxy A3 (2016) A310F katalog | recenze rozměry a hmotnost: 135 × 65 × 7,3 mm, 132 g

displej: 4,7'', kapacitní OLED, 720 × 1 280, 312 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 1 536 MB, baterie: 2 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 7578 (4× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 5,1 (Lollipop)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 69 %

vybavenost 3,5/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

5. Honor 7 Lite Honor 7 Lite: sázka na jistotu [recenze] Jde vlastně o sourozence testovaného Huawei, mají prakticky totožný hardware a na chlup stejný software. Firma Honor je technicky součástí firmy Huawei, takže přebírají některá řešení. Zásadní rozdíl je v designu těla, Honor sází na kovová záda a plastový rám, který zasahuje i do horní a spodní části zad. Takováto drobnost udělá hodně, protože na rozdíl od Huawei máte dojem, že držíte o dost masivnější telefon. Zpracování je opět příkladné, všechno sedí, kde má, nic nevrže a nic neskřípe. Prakticky stejný je i displej, jen na Honoru jsme naměřili o něco větší odchylky stran barevné věrnosti.

Kus kovu v zádech dává dojem masivního a odolného telefonu. Vystupující čočku si mohl Honor odpustit. Honor nemá na rozdíl od P9 lite podporu BeiDou, takže se budete muset spokojit s dvojicí GPS a GLONASS. Jinak má stejný procesor, stejnou porci RAM a stejné prostředí: vyladěný Android 6 a nadstavbu EMUI. Totožný je i foťák a snímky z něj jsou tedy logicky také skvělé. Baterie s kapacitou 3 000 mAh umožní pohodové dva dny provozu a opět musíme zmínit dlouhé nabíjení.

Honor 7 lite používá jako většina telefonů tzv. hybridní slot. Je tedy na vás, jestli do druhé pozice vložíte sekundární SIM, nebo paměťovou microSD kartu. Honor 7 lite se na jiných trzích označuje jako Honor 5c, takže pokud budete toužit po nákupu v zahraničí, dejte si na to pozor. Stejně jako u Huawei musíme pochválit, jak dospěle telefon vystupuje. Přestože jsou si oba velmi podobné, je uživatelský zážitek rozdílný. Honor s kusem kovu na zádech působí robustněji a máte dojem, že by mohl vydržet hrubší zacházení než Huawei.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Plusy a minusy + Dostatek výkonu

+ Výborný foťák

+ Povedený displej

- Doba nabíjení

- Chybí podpora USB host

- Absence 5GHz pásma u Wi-Fi Honor 7 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 147 × 74 × 8,3 mm, 156 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 650 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 70 %

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

4. Huawei P9 Lite (2016) Huawei P9 Lite: znovu trefa do černého [recenze] Huawei dělá ve značení svých mobilů trochu zmatek, testovaný model je původní odlehčenou verzí Huawei P9, nikoli nově aktualizovaná verze s přídomkem (2017). Oba modely se liší vizuálně i cenou, verze 2017 má pochopitelně o něco výkonnější hardware. Presto je verze 2016 velmi dobrý telefon, který sází na vyrovnanost a hlavně na zaběhnutou značku. Telefon má přiznaný kovový rám a plastová záda s matnou úpravou. Pocitově je to velmi pevný a povedený stroj, který se vám bude líbit.

Matná úprava telefonu sluší a hlavně je praktická, protože neklouže. Nikde nic netrčí, nic nepřekáží, jednoduché tvary mají svoje kouzlo. Výkon obstarává vlastní procesor Kirin a 2 GB RAM. Huawei svoji nadstavbu EMUI ladí už roky a ani tento telefon není výjimkou. Všechno je rychlé, hezké a velmi dobře optimalizované. Telefon disponuje rychlou a spolehlivou čtečkou otisků na zádech, ale to hlavní, proč jej budete chtít, je foťák. Ten byl společně se Honorem, což je de facto sourozenec, nejlepším v testu. Snímky jsou krásně ostré, detailní a expoziční automatika pracuje na jedničku.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Za zmínku stojí i povedený Full HD displej s 5,2" úhlopříčkou, který má ukázkové pozorovací úhly a čitelnost na slunci. Stran výdrže je na tom Huawei poměrně dobře, do tenkého těla se povedlo vměstnat baterii s kapacitou 3 000 mAh, takže telefon můžete směle používat i dva dny. Jen škoda, že nabíjení trvá tak dlouho; přitom má firma vlastní technologii pro to, aby se měřený čas dal srazit pod jednu hodinu. Plusy a minusy + Dostatek výkonu

+ Výborný foťák

+ Povedený displej

- Doba nabíjení

- Chybí podpora USB host

- Absence 5GHz pásma u Wi-Fi Huawei P9 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 147 × 73 × 7,5 mm, 147 g

displej: 5,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 650 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 73 %

vybavenost 4,7/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

3. Ulefone Power 2 Obří výdrž, to je to hlavní na tomto telefonu. Od baterie s kapacitou 6 050 mAh se pak odvíjí všechno, od bezproblémové čtyřdenní výdrže až po hmotnost 210 g a tloušťku bezmála 1 cm. Power 2 je velký a těžký telefon, ale dobře udělaný. Kovové tělo se překvapivě dobře drží díky zvýrazněné lince na zádech a pocitově se větší hmotnost v ruce bez problémů ztratí. 10 odvětví, které změní virtuální realita Výrobce vsadil na 5,5" Full HD panel, který však nedosahuje kvalit konkurence v testu, má značené barevné odchylky, ale dohání to velkým rozsahem jasu a skvělou čitelností na slunci. Pochvalu si zaslouží čtečka otisků pod displejem, která je rychlá i docela spolehlivá, navíc umí gesty nahradit softwarová tlačítka, která můžete schovat a získat více místa na displeji.

Kovové tělo je velké, masivní a těžké. Velká baterie si vybrala daň, tělo je skoro 1 cm tlusté. Hardwarově si UleFone může podat ruce s Lenovem, mají prakticky stejný výkon. Potěší i výborně vyladěný systém Android 7 a 4 GB RAM. Jen grafika systému, která je hodně orientovaná na černou, nemusí být vždy přehledná. A najdete zde i několik položek v nastavení, které se vyhýbají českému překladu.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Zadní foťák je spíše lepším průměrem, má své chyby, jako jsou závoje v protisvětle a výrazný šum za šera, ale jinak bojuje statečně. Do přední kamery se však asi vloudil nějaký softwarový bug, který barví všechny fotky do oranžové, a to stejné vás čeká u videa. Nicméně UleFone sází hlavně na masivní výdrž, kterou naprosto ovládl test. Plusy a minusy + Obří výdrž

+ Aktuální systém

+ Pevné tělo

- Nehezká nadstavba

- Kvalita přední kamery

- Pro někoho velikost a hmotnost Telefon do testu zapůjčila společnost Partis (www.e-pad.cz).

2. Lenovo Moto G5 Lenovo Moto G5: černý kůň střední třídy [recenze] Novinka na našem trhu se ukázala ve velmi dobrém světle. Radost udělá hlavně těm, kteří touží po menším telefonu. G5 nabízí 5" displej, ale s vysokým Full HD rozlišením. Jde o špičkový panel jak stran čitelnosti na slunci, tak barevné věrnosti. Plastové tělo je velmi dobře zpracované a má příjemnou neklouzavou úpravu. Oceníte i uživatelsky vyměnitelnou baterii. Celkově působí Moto dospěle a bude vypadat dobře v rukou manažera i náctiletého jedince.

Pod odnímatelnými zády najdete vyměnitelnou baterii. Zaoblená záda se velmi dobře drží a nekloužou z rukou. Jak už bývá u telefonů Moto zvykem, i tady máte k dispozici čistý Android, konkrétně ve verzi 7, bez zbytečných dalších aplikací. Procesor Snapdragon 430 a 2 GB RAM nepůsobí papírově jako velcí dravci, ale skvělá optimalizace způsobila, že pocitově jde o jeden z nejrychlejších telefonů v testu. Skvělá je také možnost plnohodnotného rozšíření paměti pomocí microSD karty v samostatném slotu.

Lenovo Moto G5 má jako jediný telefon v testu klasickou uživatelsky vyměnitelnou baterii. Trochu zklamáním je pro nás výkon foťáku: snímkům chybí více detailů, mají malý dynamický rozsah, takže foťák často zbytečně sáhne po automatické HDR, kde se projeví pastelové barvy. Ovšem video je vynikající a technickou kvalitou patří k nejlepším v testu. Baterie s kapacitou 2 800 mAh bez problémů pokryje dva dny aktivního používání. Moto je skvělý telefon, který na nás zapůsobil. Radost máme hlavně ze čtečky otisků, která je intuitivně umístěná pod displejem a funguje skvěle.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Plusy a minusy + Zpracování

+ Čistý Android

+ Vyměnitelná baterie

- Kvalita fotek

- Jen 16GB úložiště

- Jen 2 GB RAM Lenovo Moto G5 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 144 × 73 × 9,5 mm, 145 g

displej: 5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 441 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 71 %

vybavenost 3,9/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

1. Xiaomi Redmi Note 4 LTE Global Vítěz testu se ukázal jako nejvšestrannější telefon. Do plastového šasi jsou vsazena kovová záda, která zajišťují dostatečnou pevnost. Všechno je perfektně slícováno a okamžitě získáte dojem prémiového stroje. Čtečka otisků prstů na zádech funguje velmi rychle a spolehlivě a stejnou radost vám bude dělat krásný 5,5" displej s Full HD rozlišením. Bohužel při ostřejší manipulaci můžete slyšet občasné zapraskání způsobené plastovými částmi zad. Celkově je ale Xiaomi elegantní telefon, který působí dospěle a vypadá, že by mohl i něco vydržet.

Kovová záda jsou pevná, ale plastové části zad umí vrzat. Jednoduchý design se zaoblenými hranami je velmi povedený Přídomek Global označuje podporu pro evropská pásma LTE, takže s tímto Xiaomi si bez problémů užijete naše LTE v celé kráse. A taky má jako jediný telefon v testu IrDA port. Výrobce použil výkonný Snapdragon, který je jednoznačně nejlepší v testu. Android 6 je schovaný za masivní nadstavbou MIUI, která dává systému mnoho možností, ale pro začátečníky může být zbytečně složitá, a i pokročilejší uživatelé se s ní budou muset chvilku sžít. Finální optimalizace je však výborná a systém je neuvěřitelně svižný. Xiaomi Redmi Note 4: konkurenti ho budou nenávidět [recenze] Mírným zklamáním je pro nás foťák, u takto nadupaného telefonu jsme čekali trochu víc; výsledky rozhodně nejsou špatné, ale nad zbytkem testovaných strojů nijak výrazně nevyčnívají a ztrácí se tak v pouhém lepším průměru. Přední kamera je na tom ještě o kousek hůř a její výstup bychom označili jen za průměr.

Ukázkové snímky z fotoaparátu. Další najdete v galerii. Testovací videa jsou na samostatných listech na konci článku. Plusy a minusy + Hromada výkonu

+ Rychlý systém

+ Výkonný procesor

- Nadstavba MIUI není pro každého

- Průměrné selfie

- Povrzávání plastových částí Xiaomi Redmi Note 4 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 76 × 8,4 mm, 175 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 4 100 mAh

procesor: Mediatek MT6797 (10× Cortex-A72 + A53, 2,1 GHz, 20nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 72 %

vybavenost 5,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Telefon do testu zapůjčila firma Lion Mobile (XiaomiMobile.cz).

Jak jsme testovali Testovací metodika se od minulého testu změnila jen nepatrně, aby odpovídala aktuálním trendům, hlavní kritéria měření zůstala stejná. Jde o relativně levné telefony, kterým se dá mnoho věcí odpustit. Pak také záleží na vašich preferencích, jestli chcete raději delší výdrž, větší výkon nebo lepší foťák. Velké překvapení testu je, že prakticky nešlápnete vedle. I poslední místo zaujímá skvělý telefon, který si najde kupce. V první části jsme se orientovali na výbavu telefonu, která se na celkovém hodnocení přístroje podílí 30 %. Své zastoupení tu má verze operačního systému a také předinstalované aplikace, zejména jejich použitelnost a přínos pro používání. Více zbytečných aplikací či přímo bloatwaru znamená body dolů.

Následně se věnujeme maximálnímu a minimálnímu jasu displeje, který se měří pomocí optické sondy X-Rite i1 Display Pro.

Barevná věrnost je vyjádřena hodnotami průměrné a maximální barevné odchylky (ΔE); čím nižší číslo, tím více se podání barev blíží ideálu dle standardizovaného testu. Hodnotí se jemnost displeje a na oku testera pak zůstávají pozorovací úhly. Hodnotí se také naměřená gamma, která řekne hodně o podání odstínů šedé, což je zásadní při sledování filmů a videa, ale i hraní her. Ideální hodnota je 2,2 – čím blíže byly výsledky této hodnotě, tím více bodů. Výrazně vyšší nebo naopak nižší gamma má za následek slévání a horší odlišitelnost na jednom či druhém konci spektra, které začíná čistě bílou a končí černou barvou. V jednom případě nejste schopní odlišit bílou od 10% nebo 20% šedé, v druhém zase 80% nebo 90% šedou od černé. 21 satelitních snímků, ze kterých vám klesne čelist Po vyresetování do továrního nastavení odečteme velikost RAM, vnitřního úložiště a jejich reálně využitelné kapacity. Tentokrát jsme se zaměřili i na využitelnost microSD karty: jestli ji u telefonu vkládáte do samostatného slotu, nebo musíte v tom hybridním oželet možnost využití druhé SIM. Přestože mají všechny testované telefony Android 6.0 a vyšší, ne všechny umí paměťovou kartu využít jako primární úložiště a plnohodnotně zvětšit kapacitu telefonu. Následuje hodnocení bezdrátové konektivity včetně mobilních sítí a konektorů s jejich možnostmi. Pro test sluchátkového výstupu jsme použili sluchátka Etymotic Research hf3 a hudbu z Apple Music s nejvyšší kvalitou, a podobně se testoval hlasitý reproduktor. Jakub Marian: Mapy, které změní váš pohled na Evropu a Česko Do hodnocení jsme nově zařadili i přítomnost biometrického senzoru, konkrétně v tomto případě jde o čtečky otisků prstů. Zkoušeli jsme jejich rychlost, spolehlivost, ale také jejich ergonomii. Pro otestování geolokačních schopností jsme použili aplikaci AndroiTS GPS Test Free, která umí využít GPS, GLONASS a Beidou. Pak se jen stopkami změřil čas, kdy dostal telefon fix. Test probíhal bez Wi-Fi a SIM na odkrytém prostranství. Šlo nám hlavně o rychlost samotného modulu. Výsledný čas je dán průměrem z pěti měření.

Fotky, videa a výkon Velký důraz jsme kladli na testování fototechniky, která je pro značnou část potenciálních majitelů stěžejní. Hodnotili jsme výstupy přední a zadní kamery. Zvlášť hodnotíme také fotky a video. Pokusili jsme se zachytit maximum možných situací, takže na redakčním DVD nebo na odkazu pod QR kódem najdete noční selfie, noční videa, fotky v protisvětle, snímky krajiny i města, tmavý interiér s bleskem a bez blesku atd. Očima E15: S dronem nad Černobylem. Létali jsme nad tajemným radarem u sarkofágu Fotky i videa byly všemi přístroji pořízeny z jednoho místa ve stejný čas. Nastavili jsme nejvyšší kvalitu a zbytek už nechali na plné automatice. Protože nešlo o to ukázat, jak krásné snímky umí telefony fotit, ale chtěli jsme zmapovat reálný stav věci, měl každý telefon na snímek jen jeden pokus. Takže pokud nedoostřil nebo nezvládl expozici, snímek jsme nemazali a ponechali jej v galerii. Dalších 25 % hodnocení má na starosti Ergonomie; zkouší se zde jednotlivé utility, lokalizace programů, plynulost telefonu v zátěži a celkový uživatelský zážitek z používání softwaru. Hodnotí se zpracování telefonu, tlačítka a také citlivost a přesnost dotykové vrstvy. Na to stačí obvykle spustit nějaký malovací program a sledovat, co se stane při kreslení kruhu nebo rovné čáry.

Měření výkonu s podílem 25 % provádíme zaběhlým benchmarkem AnTuTu, tady kromě celkového skóre hodnotíme i dílčí položky. O výkonu telefonu může napovědět také rychlost spuštění foťáku ze zamykací obrazovky do stavu, kdy je možné pořídit snímek, ta se opět měřila stopkami. Výsledný čas je průměrem z pěti měření. Otravují vás marketingové hovory? Jednoduše je zakažte a budete mít klid

Testování výdrže Nejkomplikovanější je rozhodně měření výdrže s podílem 25%. Každý totiž používá telefon jinak, takže byl znovu použit náš vymyšlený a unifikovaný „pracovní den“, během něhož je telefon používán. Pracovní den znamená: 20 min hovoru, 5 SMS, 5 mailů, 20 min surfování na webu, 1 h poslechu hudby, pořízení 5 fotek, pořízení 1 minuty videa, 30 min na sociálních sítích a 10 min Angry Birds. Celou dobu byla v telefonu jedna SIM připojená k mobilnímu internetu. Úžasná podívaná: Nejlepší fotky roku 2017 pořízené dronem Přehrání Full HD videa, kancelářský test a rychlosti nabíjení pomohla změřit aplikace Battery Widget Reborn Pro, ze které je možné exportovat tabulku, v níž jsou přesně uvedeny časy a stav baterie v procentech. U testu videa byla zapnutá Wi-Fi a jas na 100 %, u kanceláře se každých 15 sekund načítala jednoduchá HTML stránka a jas byl na 50 %. Zde byly použity utility Wakey a Auto Refresh Web Page Utility. AnTuTu tester v sobě obsahuje utilitu na benchmark baterií, který po určitou dobu vytěžuje telefon počítáním 3D grafiky, surfováním po webu, zatížením procesoru atd. Číslo samo o sobě vám nic neřekne, ale při možnosti srovnání více telefonů získáte další pohled na možnou výdrž telefonu.

Všeobjímající tabulky časopisu Computer

Přehledné bodové hodnocení.

Podrobná tabulka s výsledky srovnávacího testu.

11. Nubia N1 Lite – ukázková videa Den (720p, 30fps): Noc (720p, 30fps) Selfie (480p, 30fps):

10. Alcatel A5 LED – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (720p, 30fps):

9. Sony Xperia L1 – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (1080p, 30fps):

8. Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) – ukázková videa Den (720p, 30fps): Noc (720p, 30fps):

7. Acer Liquid Z6 Plus – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Acer Noc (1080p, 30fps): Acer Selfie (480p, 30fps):

6. Samsung Galaxy A3 (2016) – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (1080p, 30fps):

5. Honor 7 Lite – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Honor selfie (1080p, 30fps):

4. Huawei P9 Lite (2016) – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (1080p, 30fps):

3. Ulefone Power 2 – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (480p, 30fps):

2. Lenovo Moto G5 – ukázková videa Den (1080p, 30fps): Noc (1080p, 30fps): Selfie (1080p, 30fps):