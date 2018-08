Srovnávací test: 6 obrněných telefonů do bláta a vody

Do testování jsme vybrali šest modelů odolných telefonů, které se dají koupit do 8 000 Kč. Vznikla poměrně pestrá parta: některé dávaly odolnosti a centimetry ochranné gumy na odiv, jako třeba Aligator, jiné se od klasických telefonů zase tolik nelišily, viz Samsung nebo Evolveo.

Odolnost ano, ale jen se zdravým rozumem

Jistou odolnost vůči pádu, vodě a prachu má každý telefon. Pokud s konvenčním smartphonem zmoknete a následně jej osušíte, pravděpodobně s ním nebudete mít problém. Podobná situace nastává, pokud se vám v létě zpotí ucho: je jasné, že se do telefonního sluchátka dostane vlhkost, ale i s tím výrobce počítá. Stejné je to s pádem nebo klepnutím. Odolné telefony tyto vlastnosti obvykle posilují, takže všechny nabízí krytí IP68, což většinou znamená, že snesou pobyt pod vodou v hloubce 1,5 m po dobu 30 minut. Množství výztuží, zesílené gumové rohy a pogumovaná záda zase ukazují, že co se týče pádů a oděrek, jsou připraveny na vyšší zátěž. Rozhodně to neznamená, že jsou nezničitelné. Pokud odolný telefon vezmete a vší silou s ním třísknete o zem, nejspíše to už nerozchodí. Možná si vybavujete „nerozbitné“ skleničky z filmu Pelíšky; s odolným telefonem je to stejné - když budete chtít, uděláte z něj hromádku šrotu.



Telefon Aligator schovává sloty pro karty pod krytem, který musíte odšroubovat. Šroubovák i náhradní šroubky máte v balení, včetně náhradních krytek konektorů a jejich šroubků

Nejslabší místo je displej, relativně křehké sklo může prasknout na iPhonu i na CAT S60. Stačí se „správně“ trefit kamínkem... Zásadní rozdíl je při pádu na roh telefonu. Protože u iPhonu není absorpční vrstva skoro žádná, přenese se náraz rovnou na sklo. Odolný telefon s vyztuženými rohy má absorpční vrstvu větší, takže gumový roh pohltí většinu energie nárazu a sklo není tak namáhané. Navíc u odolných telefonů odpadá starost s tím, že někde poškrábete krásné lakování. Výrobci většinou sází na gumu, kterou klidně můžete posadit na smirkový papír a nevadí jí to.