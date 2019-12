Star Wars a Coca-Cola mají unikátní gadget. Lahve s etiketou, na které opravdu svítí Lightsaber

S blížící se premiérou filmu The Rise of Skywalker pravděpodobně uvidíme logo Star Wars nalepené na kde čem, ale už dopředu hádám, že nic nebude tak nápadité, jako tyhle lahve Coca-Coly.

Singapurská pobočka firmy připravila limitovanou edici 8 tisíc lahví, které mají na etiketách Rey a Kylo Rena, jedny z hlavních postav nejnovějšího dílu ságy. Unikátní je, že jejich světelné meče opravdu svítí. V etiketě jsou integrované OLED diody a tištěná baterie, která vystačí na 500 aktivací, stačí se prsty dotknout etikety. Technologii dodal berlínský startup Inuru.

Chcete unikátní sběratelský kousek? Patrně vás přijde pěkně draho a úspěch není zaručený. Začít bude nutné letenkou do Singapuru, první kroky by měly vést do některé z prodejen sítě 7-Eleven, kde koupíte běžnou půllitrovku Coca-Cola No Sugar. Pak půjdete na internet, přihlásíte se do soutěže, budete plnit úkoly a čekat, zda se na vás usměje štěstí. Kampaň s titulem Galactic Hunt běží v průběhu tří nadcházejících prosincových víkendů.

Via Mothership.sg